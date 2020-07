Motorsport Network lança plataforma de produção Motorsport Studios

O Motorsport Network lançou o Motorsport Studios, uma plataforma global de distribuição e produção que permitirá aos fãs acessar os maiores arquivos de mídia sobre automobilismo e ajudar as marcas contar suas histórias no esporte.

O Motorsport Studios terá um serviço completo e único, oferecendo a companhias do mundo das corridas, uma plataforma que integra tecnologia, produção e curadoria, distribuição global e segmentação por público-alvo. A plataforma deve capitalizar uma audiência mensal de 56 milhões de acesso, que já estão presentes nas propriedades do Motorsport Network pelo mundo.

A nova plataforma incorpora múltiplas marcas de sucesso em uma oferta integrada ao mercado. Motorsport Images, que inclui um acervo poderoso de mais de 26 milhões de fotos, cobrindo todas as corridas da Fórmula 1 ao longo de seus 70 anos, além de serviços fotográficos em corridas e eventos do esporte, além da Motorsport.tv e Duke Video, que, juntos, trazem um acervo de mais de 20 mil vídeos.

O Motorsport.tv é uma plataforma digital de vídeos dedicada aos entusiastas de carros e de corridas. Marcas e parceiras poderão adicionar conteúdos em canais com curadoria, sendo disponibilizado para fãs ao redor do mundo.

Motorsport Studios logo Photo by: Motorsport.com

Marcas prestigiadas da indústria estão assinando para ter seu canal oficial no Motorsport.TV , e a plataforma assinou recentemente com diversos canais populares do YouTube como Shmee150, Donut Media and Vehicle Virgins para ter seus canais pessoais, gerando conteúdo específico para os clientes da Motorsport.tv .

Além de servir clientes B2B, o Motorsport Studios também irá aumentar as ofertas B2C do Motorsport Images e do Duke Video, criando uma nova geração de produtos para fãs e colecionadores.

O Motorsport Studios é capitaneado por James Allen, vencedor de três prêmios BAFTA, que tem mais de 30 anos de experiência na linha de frente da imprensa de automobilismo e que é o presidente da Network desde 2018.

Allen disse: "Temos o maior acervo de imagens de carros e de esporte a motor, além de uma biblioteca de vídeos extensa que podemos nos aproveitar, porque o esporte não é feito apenas de eventos ao vivo, é também sobre conteúdo, história e contexto. Estamos no lugar ideal para entender qual tipo de conteúdo os fãs se interessam nas plataformas digitais, já que somos um negócio focado no digital".

Mehul Kapadia, COO do Motorsport Network disse: "O Motorsport Studios junta um grande número de peças-chave em uma única plataforma, que nos permite dar um passo adiante em termos de tecnologia e conteúdo para um mercado mais amplo. Esperamos que isso se prove uma adição essencial ao panorama do esporte, ajudando companhias, equipes, patrocinadoras e marcas a interagir diretamente com milhões de fãs ao redor do mundo".

O Motorsport.tv continuará a ter uma variedade de conteúdos exclusivos, como o longa-metragem ‘Heroes’, produzido pela roteirista vencedora do BAFTA e de Sundance, Manish Pandey, produzido em parceria com o Motorsport Network.