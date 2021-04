Autodromo Nazionale Monza terá conteúdo dedicado na Motorsport.tv

Londres, 8 de abril de 2021: O Autodromo Nazionale Monza é o primeiro circuito a fazer parceria com a plataforma da Motorsport Network, a Motorsport.tv, e transmitirá eventos ao vivo da pista para em canal dedicado.

Cobrir os principais eventos que acontecem no circuito trará os fãs mais perto da ação que eles podem não ser capazes de assistir ao vivo durante o clima atual. O canal Autodromo Nazionale Monza transmitirá ao vivo eventos de corrida, como Ferrari Challenge Europe, GT World Challenge e European Le Mans Series para a plataforma de escolha dos usuários; dispositivos móveis, desktop e outros.

O canal será lançado com uma coleção de vídeos produzidos pelo Autodromo Nazionale Monza para apresentar aos novos espectadores antes de começar a cobertura ao vivo neste fim de semana com a rodada de abertura do 2021 Ferrari Challenge Europe. No fim de semana, os espectadores da Motorsport.tv podem desfrutar de quatro corridas no Templo da Velocidade, vendo 44 Ferrari 488 Challenge Evos batalharem na pista.

A Motorsport Network trará um novo público à ação local em Monza, com seus 56 milhões de visitantes mensais. A parceria vai elevar o status dos campeonatos que estarão no circuito italiano.

A ramificação para programas de parceria com circuitos representa o próximo passo nos planos da Motorsport Network para sua plataforma OTT, com o canal Autodromo Nazionale Monza se juntando ao FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar , Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport e W Series como canais parceiros disponíveis para assinantes do Motorsport.tv. Em breve haverá o serviço de notícias da Motorsport.tv ao vivo.

Alessandra Zinno, diretora executiva do Autodromo Nazionale Monza, disse: "O canal do Autodromo Nazionale Monza na Motorsport.tv será uma coleção do melhor conteúdo de vídeo produzido durante os eventos de automobilismo e não apenas, hospedados pelo Templo da Velocidade. Esta colaboração permite ao nosso público acompanhar ainda que remotamente o que se passa na pista, principalmente nas semanas em que os fãs ainda não poderão assistir às corridas. Somos o primeiro autódromo da Itália a assinar uma parceria com a Motorsport.tv através da qual alcançaremos 56 milhões de usuários por mês com nosso conteúdo. Além dos clipes disponíveis sob demanda em todos os dispositivos, incluindo smart TVs, iremos transmitir ao vivo as corridas hospedadas em Monza sobre as quais a rede detém os direitos. O canal também será uma vitrine valiosa para todos os nossos clientes que organizarão eventos no Autódromo Nazionale Monza."

Eric Gilbert, presidente da Motorsport.tv, disse: “Estou emocionado em ver uma pista tão histórica como o Autodromo Nazionale Monza se juntando ao programa da Motorsport.tv Desde que lançamos, muitos fabricantes, categorias e criadores de conteúdo se juntaram a nós. Monza é a primeira pista de corrida e estamos ansiosos para ver todas as oportunidades de criação de conteúdo exploradas. O ano de 2022 marcará o 100º aniversário de Monza e agora a Motorsport.tv pode estar presente para celebrar este século inteiro de história das corridas.”