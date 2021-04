Motorsport TV Live estreia e confirma seus quatro apresentadores

Londres, 27 de abril de 2021: Os espectadores ao redor do mundo têm, nesta semana, a estreia dos boletins Motorsport.tv Live e Diana Binks, Chris McCarthy, Rachael Downie e Bryn Lucas foram confirmados como os âncoras. Jason Swales, produtor de TV e rádio com grande experiência na Fórmula 1, foi apontado como produtor executivo.

Os quatro âncoras ficarão baseados nos estúdios do Motorsport.tv em Londres. A partir desta semana, serão três boletins diários, às 11h, 15h e 18h, horário de Brasília e devem ter uma frequência maior no verão, passando a ser de hora em hora, com a adição de um segundo estúdio, em Miami.

O Motorsport.tv Live trará notícias de última hora na plataforma do Motorsport.tv, pertencente ao Motorsport Network’s, com clipes e imagens compartilhadas ao redor dos site de ponta Motorsport.com, Autosport.com e Motor1.com.

Como parte da cobertura global de carros e corridas do Motorsport Network, o canal do Live cobrirá notícias do mundo do automobilismo e da indústria automobilística, focando nas principais categorias do esporte a motor, como Fórmula 1, Fórmula E, 24 Horas de Le Mans, NASCAR e IndyCar, além de colocar o holofote em assuntos importantes de outros campeonatos.

Cada apresentador traz suas próprias especialidades no esporte a motor, em reportagem e apresentações ao vivo.

Diana Binks tem um histórico de repórter de pit lane, notoriamente registrando 100 entrevistas em um turno de 22 horas nas 24 Horas de Le Mans. Tendo experiência prévia com apresentações ao vivo em suas passagens pela Speed TV, nos Estados Unidos, Motors TV, na Europa e a Sky Sports, no Reino Unido, apresentando a série "Você quer ser um piloto de F1?" (So You Want to Be an F1 Driver?), Diana também traz uma variedade de conhecimentos do esporte, da Fórmula E, Fórmula 3 Britânica, Campeonato de GT, Campeonato Britânico de Carros de Turismo e o Campeonato Britânico de Superbike.

Chris McCarthy começou sua carreira no esporte como piloto. Essa experiência prática o coloca acima da linha em sua apresentação de TV e como comentarista, permitindo-o dar visões exclusivas a qualquer evento de esporte a motor. Sua experiência como comentador começou com campeonatos britânicos, europeus e mundiais de kart antes de passar para o eSport, monopostos e eventos de GT. Antes de seu papel de âncora do Motorsport.tv Live, Chris esteve à frente de importantes eventos de eSports do Network, como a icônica 24 Horas Virtuais de Le Mans no ano passado. Ele também possui experiência com o Campeonato Mundial de Endurance da FIA, Fórmula E, BTCC, as finais mundiais de Gran Turismo e o Rock in Rio feito em Las Vegas.

Especializada em esportes e tecnologia, Rachael Downie traz um ângulo distinto à equipe de apresentação. Em sua carreira, Rachael atuou como jornalista de TV, acumulando grande experiência na frente das câmeras com a Chelsea TV, Arise News, a equipe Force India na F1 e o GP da Grã-Bretanha, tendo trabalhado também como repórter de pit lane em vários eventos europeus do esporte, incluindo as 24 Horas de Le Mans. Além de ser uma especialista do esporte a motor mundial, Rachael é também uma mentora da ONG Kick it Out, promovido pelo futebol britânico pelo fim do racismo.

Iniciando sua trajetória na Sky, Bryn Lucas foi apresentador de um programa de entretenimento com a rede antes de passar boa parte de seu tempo ao vivo apresentando o Supercasino. Com sua paixão pelo esporte a motor, Bryn apresentou diversos programas ao vivo ao longo dos anos, incluindo o Goodwood Revival, o TCR britânico, o Autosport International, o Festival Goodwood da Velocidade, Super Fórmula e a final da Le Mans Esports Series. Fora de sua experiência de cobertura no esporte a motor, Bryn apresentou outros importantes como as partidas de rugby entre Oxford e Cambridge e a primeira edição do Jet Suit Race, além de cerimônias de premiação do esporte a motor e da indústria de turismo e sua própria série sobre ciclismo, City Guides.

Jason Swales lidera a equipe como produtor executivo. Jason tem mais de 15 anos de experiência na linha de frente do trabalho da Fórmula 1, com a BBC, NBC Sports e a própria F1. Ele trabalhou como produtor da cobertura ao vivo da F1 na BBC Radio 5 antes de passar para a televisão em 2013 com a emissora americana NBC Sports, trabalhando como produtor in loco. Em 2018, ele foi contratado pela Fórmula 1 como produtor, com o objetivo de expandir a presença de vídeo da categoria nos canais digitais, desenvolvendo a transmissão pós corrida com Will Buxton, além dos quadros de debates técnicos.

Diana Binks, âncora do Motorsport.tv, disse: "Mal posso esperar para me juntar à equipe do Motorsport TV Live e estou animada para apresentar programas ao vivo de onde eles puderem acontecer. O Motorsport.com é a principal plataforma para as últimas notícias do esporte a motor no mundo todo e mal posso esperar para me juntar à equipe e fazer parte desta história".

Chris McCarthy, âncora do Motorsport.tv, disse: "É uma honra para mim fazer parte da equipe do Motorsport TV Live. Estou trabalhando com o esporte a quase sete anos e é uma paixão minha desde quando comecei a correr em 2008, então estar entregando notícias sobre um esporte que sou apaixonado torna esse o trabalho dos sonhos para mim. O esporte a motor pode ser muito frenético, então ter um lugar para se manter atualizado sobre os últimos desenvolvimentos será incrível para o esporte. A equipe é fantástica para trabalhar e sua paixão compartilhada pelo esporte brilhará através das transmissões".

Rachael Downie, âncora do Motorsport.tv, disse: "Sempre fui apaixonada pelo esporte a motor e acredito que esse seja um momento emocionante para a indústria. Em um nível pessoal, como uma apresentadora, fazer parte do primeiro canal de notícias dedicado ao esporte a motor e incrível e me faz orgulhosa. Mal posso esperar para começar a nova jornada".

Bryn Lucas, âncora do Motorsport.tv, disse: "Tendo passado uma boa parte da minha carreira falando sobre esporte a motor e correndo através dos pit lanes buscando entrevistas com pilotos e equipes, estou muito feliz por fazer parte desta nova plataforma. O esporte a motor precisava de algo do tipo há anos e é incrível ver o Motorsport Network pelo pioneirismo, lançando o Motorsport TV Live. Isso me dá uma razão legítima para sentar na frente da TV nos finais de semana 'pesquisando' as histórias".

Jason Swales, produtor executivo do Motorsport.tv, disse: "É sempre emocionante fazer parte do começo de um novo projeto, e essa não é uma exceção. É ótimo que os fãs do esporte a motor poderão assistir regularmente boletins ao vivo e sob demanda com todas as principais notícias das categorias que eles seguem. Sendo um fã de várias categorias, sei que pode ser difícil encontrar um lugar que cubra tudo e, com sorte, o Motorsport TV Live passará a ser esse local".

