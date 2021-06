Londres, 4 de junho de 2021: F1 in Schools transmitirá sua Final Mundial ao vivo em um novo canal dedicado ao programa na Motorsport.tv, plataforma da Motorsport Network, alcançando um público internacional.

A F1 in Schools inspira as crianças a vivenciarem as disciplinas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática por meio da empolgação da Fórmula 1, incentivando-as a seguir carreiras nessas áreas.

A competição desafia os alunos a projetar, fabricar, testar e competir com carros em miniatura produzidos a partir do Bloco Modelo F1 oficial usando ferramentas de design CAD / CAM. Os carros são movidos por cartuchos de gás comprimido e presos a um trilho por um fio de náilon. As equipes competem para correr com seus carros por uma pista de 20 metros em pouco mais de 1 segundo.

O programa também inclui gerenciamento de projetos, patrocínio, marketing e apresentações orais.

O canal será lançado antes das Finais Mundiais de 4 a 8 de junho e terá transmissões do evento, apresentando os talentos mais brilhantes das gerações mais jovens. Paralelamente, o canal também apresentará vídeos educacionais sobre a educação STEM e destaques das últimas competições nacionais ao redor do mundo.

Milhares de escolas participaram da competição desde seu início em 1999, que agora está sendo realizada em 52 países. O presidente da Motorsport Network, James Allen, é o Patrono do projeto F1 in Schools há mais de 20 anos, apoiando a importância da educação STEM nas escolas.

Como parte da parceria, a Motorsport.tv patrocinará o Prêmio de Mídia Digital na Final Mundial, que reconhece a excelência em mídia social e comunicação digital.

Levando F1 in Schools para um público global, o conteúdo também será distribuído nas propriedades digitais da Motorsport Network, que alcançam 56 milhões de visitantes mensais. F1 in Schools junta-se ao FIA World Rally Championship, NASCAR, British Touring Car Championship, Porsche, Lamborghini, Mercedes, Audi, Jaguar, Race of Champions, RCCO World eX, FIA Girls on Track, Speedworks NZ motorsport, W Series e Autodromo di Nazionale Monza na crescente coleção de canais parceiros no Motorsport.tv, promovendo visibilidade aos fãs de corridas e aos principais stakeholders do automobilismo.

Andrew Denford, fundador e presidente da F1 in Schools, disse: “Estamos muito entusiasmados por lançar esta nova parceria com a Motorsport.tv e transmitir nossos eventos de desafio STEM em sua plataforma. É uma grande oportunidade para nos envolvermos com fãs do automobilismo em todo o mundo e mostrar nossas iniciativas de educação que inspiram os alunos e incutem neles a paixão pelo esporte e pela engenharia de alto desempenho. Também há ótimas corridas para assistir!”

Simon Danker, CEO da Motorsport.tv, disse: “F1 in Schools é um projeto importante, ajudando a apresentar futuros talentos às carreiras em nossa indústria. Ser capaz de promover a competição na Motorsport.tv e encorajar mais alunos a se envolverem na educação STEM é algo que estou muito orgulhoso de estar fazendo. Estamos ansiosos para expandir nossa parceria com a F1 in Schools no futuro e inspirar as gerações mais jovens a manter esta indústria prosperando.”