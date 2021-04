Motorsport Network lança edição alemã de InsideEVs

Londres, Reino Unido - sexta-feira, 9 de abril de 2021: A Motorsport Network anuncia o lançamento de InsideEVs Alemanha, uma publicação voltada para veículos elétricos para o mercado alemão.

Após o sucesso de outras versões, InsideEVs Alemanha entregará notícias específicas para o público de língua alemã para ajudar a aumentar o conhecimento, interesse e investimento em veículos elétricos e eletromobilidade.

Esta nova publicação da Motorsport Network junta-se ao Motorsport.com local, Motorsport-Total.com, Formel1.de e Motor1.com como o quinto site de notícias da empresa de mídia na Alemanha. Esta publicação também marca a sétima versão de InsideEVs, junto com os idiomas inglês, francês, italiano, português, russo e turco. Coletivamente, as publicações do InsideEVs geraram 16,4 milhões de page views em março, mostrando o crescimento do interesse na indústria de veículos elétricos e a necessidade de versões locais da publicação.

O editor-chefe do Motor1.com Alemanha, Roland Hildebrandt, também será o responsável pelo novo site. Tendo trabalhado em jornalismo automotivo desde 2007, Hildebrandt traz consigo uma vasta experiência para a equipe e um grande interesse e conhecimento de automóveis históricos.

Filippo Salza, presidente do setor automotivo da Motorsport Network disse: “Depois da China, a Alemanha representa o segundo maior mercado global em termos de vendas de veículos elétricos. Em 2020, apenas o país havia vendido mais de 200.000 veículos EV. Os vastos investimentos realizados pelas montadoras alemãs e sua transição para EVs e mobilidade sustentável aumentarão inevitavelmente nos próximos anos. Com InsideEVs liderando o caminho em reportagens para esta indústria, InsideEVs Alemanha ajudará os fabricantes de automóveis a explicar tal transição e apoiará os compradores de carros alemães na compreensão das mudanças de mobilidade e na escolha de seu próximo carro.”

Roland Hildebrandt, editor-chefe do InsideEVs Alemanha: “A indústria automotiva e o automobilismo são grandes indústrias na Alemanha, fazia todo o sentido ter uma versão regional do nosso site de veículos elétricos. Estaremos nos concentrando em notícias, alcançando um público de língua alemã e esperando mostrar o valor e a força dos veículos elétricos neste país. E com mais de 85 milhões de page views em todos os nossos sites em alemão neste mês de março, essa oferta é atraente aos parceiros de publicidade e ganhou ainda mais relevância dentro do vasto grupo-alvo de pessoas interessadas em carros e esportes a motor.”