Bortoleto vence na estreia da Fórmula Regional Asiática de 2022

Após o eletrizante encerramento da Fórmula 1 no ano passado, o autódromo de Yas Marina, em Abu Dhabi, voltou a receber uma importante competição internacional. Com 27 pilotos no grid, teve início a Fórmula Regional Asiática 2022. E logo de cara, a bandeira brasileira já foi ao alto do pódio com a vitória de Gabriel Bortoleto na segunda corrida do fim de semana.

O piloto, representante da academia KTF Sports, mostrou que está em excelente forma e, logo na segunda prova da temporada, já mostrou suas habilidades vencendo a prova de ponta a ponta.

Seguindo a nova determinação da FIA, as competições de Fórmula Regional são a nova denominação dos campeonatos da F3 que englobam equipes de uma mesma região, como Europa, América e a própria Ásia.

O campeonato deste ano foi agrupado em cinco semanas seguidas de competição e atraiu vários pilotos de destaque do cenário por oferecer importantes pontos para a superlicença da F1. Além de Bortoleto, único brasileiro, se destacam entre os inscritos outros nomes que já despontam nas categorias de base, como Arthur Leclerc, Sebastian Montoya, Gabriele Mini, Dino Beganovic, dentre outros.

Com o carro #18 da equipe R-Ace GP, o brasileiro de 17 anos não fez a melhor volta rápida na primeira tomada de tempos e conquistou o décimo lugar para a largada da primeira corrida. Na segunda, que foi válida para a formação do grid da terceira corrida, ele teve um desempenho melhor e ficou a menos de dois décimos do pole position.

As corridas

Gabriel Bortoleto na Fórmula Regional Asiática Photo by: Dutch Photo Agency

A primeira corrida foi disputada no último sábado (22). Partindo da quinta fila, Gabriel teve uma boa largada e ganhou uma posição. Após a primeira volta o brasileiro já se posicionava na busca pelo oitavo posto quando foi tocado e acabou rodando. Sem perder muito tempo, conseguiu recolocar o carro de volta a disputa na 21ª colocação. Logo, passou a impor um ritmo rápido e se recuperou para encerrar em décimo.

Com o resultado, ele começou da pole na segunda prova pelo grid invertido, fez uma largada primorosa e confirmou a vitória sem nenhum tipo de ameaça. Mesmo diante das duas intervenções do safety car, Bortoleto se posicionou bem nas relargadas e só teve o trabalho de comemorar o triunfo com a equipe após as 15 voltas.

A última e decisiva corrida do fim de semana começou com mais uma boa largada de Gabriel, que pulou da quarta para a primeira posição. No entanto, um forte acidente provocou interrupção com com bandeira vermelha e, 30 minutos depois, a etapa foi reiniciada com as posições do grid original e os carros atrás do safety car.

Em uma corrida que começou agressivo, o brasileiro chegou a ocupar a terceira colocação. Contudo, na segunda metade da prova, o carro já não tinha as mesmas condições de aderência dos principais rivais e, com isso, perdeu três posições, fechando na sexta colocação.

"Estou satisfeito com nosso começo", disse o piloto após as provas. "O carro esteve muito rápido desde os primeiros treinos da semana e conseguimos nos manter entre os primeiros em todas as sessões. O nível está muito alto e temos ali, no mínimo, de 10 a 12 pilotos com chances praticamente iguais de vencer."

Após as três primeiras etapas do campeonato, Bortoleto ocupa a quarta colocação com 34 pontos. Mini é o primeiro com 43, seguido por Leclerc com 40 e Montoya com 38. A segunda rodada da Fórmula Regional Asiática será disputada no próximo final de semana, entre os dias 28 e 30 de janeiro, no Autódromo de Dubai, também nos Emirados Árabes.

