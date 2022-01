Motorsport Games e Live Fast Motorsports anunciam aumento na parceria para temporada 2022 da NASCAR

Miami, 17 de janeiro de 2022 – A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), desenvolvedora líder de jogos de corridas, editora e fornecedora de ecossistema de esports de categorias oficiais de automobilismo em todo o mundo, anuncia hoje seu aumento na parceria técnica com a Live Fast Motorsports, equipe com um Ford Mustang competindo em tempo integral na NASCAR Cup Series no nº #78. Este acordo avançará a parceria entre a Motorsport Games e a Live Fast Motorsports, co-propriedade do piloto BJ McLeod e Matt Tifft, que começou no ano passado.

A parceria técnica expandirá o acesso da Motorsport Games ao grid da NASCAR da vida real ao longo da temporada de 2022, incluindo pistas, nuances e feedback da direção profissional de stock car e dados importantes à disposição da equipe. A Motorsport Games já tem forte acesso à NASCAR por meio de seu trabalho com a categoria, mas essa parceria servirá para aumentar sua capacidade de se comunicar com uma equipe em um nível mais íntimo. Ao longo da vigência do contrato, a Motorsport Games estará presente na garagem da Live Fast Motorsports, abrindo linhas de comunicação anteriormente indisponíveis entre o pessoal da equipe de corrida e a Motorsport Games. Além disso, a Motorsport Games ganhará experiência e feedback em tempo real que planeja implementar diretamente em sua franquia de games NASCAR, incluindo a capacidade de fazer atualizações em tempo real em seu NASCAR 21: Ignition e títulos futuros, e que, em geral, foi projetado para fornecer aos fãs a experiência de condução mais realista e autêntica do mercado.

“A Motorsport Games não pode ter pedido um parceiro estratégico melhor do que a Live Fast Motorsports e esperamos continuar nossa colaboração na próxima temporada da NASCAR”, disse George Holmquist, vice-presidente de publicação e marketing da Motorsport Games. “BJ, Matt e toda a equipe da Live Fast Motorsports foram parceiros fantásticos e não podemos agradecer o suficiente pelo nível incomparável de acesso que estão dando à nossa empresa. Levaremos nossas descobertas em tempo real na pista diretamente da equipe no grid da NASCAR para nossos designs de jogos, exemplificando ainda mais nosso compromisso em fornecer aos nossos jogadores a experiência de jogo mais dinâmica e fiel à vida imaginável.”

“Durante o ano passado, a Motorsport Games foi uma parceira incrível para o carro #78 e estamos empolgados em manter o ritmo ao representar a empresa em sete das maiores corridas da próxima temporada”, disse BJ McLeod, piloto e co-proprietário, Live Fast Motorsports. “Sempre fui um fã pessoal de videogames, principalmente aqueles que envolvem meu esporte favorito. É emocionante ter esta oportunidade de fornecer feedback ao longo da temporada para ajudar a criar o melhor jogo de NASCAR possível. Mal posso esperar para começar esta temporada com a Motorsport Games em Daytona até Martinsville.”

“Estamos entusiasmados em receber a Motorsport Games de volta como nosso parceiro pelo segundo ano. No ano passado, eles se tornaram nossos parceiros fundadores e tivemos uma temporada incrível juntos”, acrescentou Matt Tifft, co-proprietário da Live Fast Motorsports. “A Motorsport Games nos deu a capacidade de nos conectarmos melhor com nossos fãs mais jovens em um nível mais íntimo por meio de seus games. Este ano, esperamos manter o engajamento em andamento com nossa parceria. Toda a nossa família Live Fast Motorsports dá as boas-vindas à Motorsport Games, pois eles são realmente um dos nossos.”

NASCAR 21: Ignition, título atual da franquia NASCAR da Motorsport Games para a NASCAR Cup Series 2021, já está disponível no Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One e PC por meio da Steam. NASCAR 21: Ignition é desenvolvido e publicado pela Motorsport Games e é alimentado pela Unreal Engine e pelo rFactor altamente aclamado do Studio 397. O uso da física do Unreal Engine e do rFactor oferece aos usuários uma experiência de direção mais autêntica, jogabilidade imersiva, IA dinâmica e visuais impressionantes.

Para acompanhar as últimas notícias da Motorsport Games, visite www.motorsportgames.com e siga no Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.