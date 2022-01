Carregar reprodutor de áudio

Em um ano frenético e inesquecível do esporte a motor, nossos fotógrafos capturaram imagens que contam histórias próprias. Da pista ao pitlane e os estágios, essas são algumas de nossas escolhas de um 2021 cheio de ação.

De uma decisão dramática de título na Fórmula 1 até o fim de uma era no Campeonato Mundial de Rally, 2021 será lembrado como um dos maiores anos do esporte a motor ao redor do mundo.

Enquanto notícias, reações e análises preenchem colunas e páginas de sites, são as fotos que chamam a atenção de forma multifacetada ao nos informar, inspirar ou surpreender. Aqui estão algumas das melhores imagens do esporte a motor em 2021.

Na IndyCar, uma batida em Mid-Ohio acaba com vários carros parando em direções opostas em meio a uma nuvem de fumaça e detritos.

Dalton Kellett, A.J. Foyt Enterprises Chevrolet, Felix Rosenqvist, Arrow McLaren SP Chevrolet, Max Chilton, Carlin Chevrolet, James Hinchcliffe, Andretti Steinbrenner Autosport Honda, crash Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Craig Breen com foco e determinação em preparação para um estágio com o terceiro carro da Hyundai, com seu sucesso naquela função temporária o ajudando a conquistar uma vaga de titular com a M-Sport Ford para 2022 no Campeonato Mundial de Rally (WRC).

Craig Breen, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

Esteban Ocon celebra sua impressionante vitória no GP da Hungria, seu primeiro triunfo na F1.

Esteban Ocon, Alpine F1, celebrates on the podium Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

Valentino Rossi, às vésperas de sua aposentadoria, dispara sobre o morro em Portimão durante o GP de Portugual, com a lenda das duas rodas se aproximando do fim da carreira na MotoGP.

Valentino Rossi, Petronas Yamaha SRT Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Outra estrela que deu adeus em 2021 foi o três vezes vencedor das 24 Horas de Le Mans Kazuki Nakajima, que recebeu um banho de champagne de seus companheiros de Toyota após a vitória nas 8 Horas do Bahrein do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), em sua última corrida.

#8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar: Kazuki Nakajima Photo by: JEP / Motorsport Images

Alexander Sims, Pascal Wehrlein e Rene Rast tentam colocar três carros lado a lado na icônica curva Sainte Devote durante o ePrix de Mônaco da Fórmula E.

Alexander Sims, Mahindra Racing, M7Electro, Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric, Rene Rast, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Carlos Sainz é fotografado indo a mil no GP da Áustria, durante uma impressionante temporada de estreia com a Ferrari na F1.

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

O tão aguardado retorno do WRC ao Rally do Safari no Quênia entregou o esperado, como demonstrado por essa imgem espetacular, com Dani Sordo tentando manter o controle de seu Hyundai no terreno esburacado.

Dani Sordo, Borja Rozada, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

A Iron Lynx Ferrari acelera a caminho da La Source próximo à vitória nas 24 Horas de Spa-Francorchamps, com o tempo seco na parte noturna se tornando uma forte chuva que criou um clímax tenso.

#51 Iron Lynx Ferrari 488 GT3: Alessandro Pier Guidi, Nicklas Nielsen, Côme Ledogar Photo by: SRO

A força total de um carro de F1 sendo capturado durante a classificação no GP da Turquia, com Daniel Ricciardo levando sua McLaren ao limite através da complicada sequência da curva oito.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Shane van Gisbergen, estrela do Supercars, brilha em Sandown a caminho de uma sequência de três grandes vitórias, com o neozelandês guiando em meio à dor após uma fratura na clavícula devido a um incidente de mountain bike.

Shane van Gisbergen, Triple Eight Race Engineering Holden Photo by: Mark Horsburgh, Edge Photographics

O sol se põe em mais uma emocionante corrida do Campeonato Britânico de Carros de Turismo (BTCC) criando essa gloriosa imagem após a terceira prova em Silverstone.

Cars line up in the pitlane Photo by: JEP / Motorsport Images

Como diz o dito popular americano: "Rubbin' is racin'" (algo como corridas são disputas roda a roda). Isso foi demonstrado perfeitamente pelo campeão da NASCAR Xfinity Daniel Hemric, com seu Toyota levando as cicatrizes do contato com o rival na luta pelo título, Austin Cindric, na corrida final em Phoenix, que decidiu o campeonato.

Car of Daniel Hemric, Joe Gibbs Racing, Toyota Supra after celebration Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Álex Márquez e Danilo Petrucci discordam sobre quem é o culpado pela batida durante o GP da Alemanha da MotoGP no Sachsenring.

Danilo Petrucci, KTM Tech3, Alex Marquez, Team LCR Honda crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kalle Rovanpera, da Toyota, pôde ver claramente a madeira das árvores a caminho de vencer na Estônia, tornando-se o mais jovem vencedor de rally na história do WRC.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC Photo by: McKlein / Motorsport Images

O tetracampeão do Campeonato Mundial de Rallycross (WRX) Johan Kristoffersson lidera um grupo voador ao redor do traçado de Montalegre em Portugal.

Johan Kristoffersson, KYB EKS JC Audi S1 Photo by: Red Bull Content Pool

Lewis Hamilton levanta a bandeira do Reino Unido enquanto celebra a vitória em casa no GP da Grã-Bretanha após uma ultrapassagem no fim da corrida em cima de Charles Leclerc e a Ferrari.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, celebrates after the race with a Union flag Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O Toyota #7 emerge da escuridão da note nas 24 Horas de Le Mans para finalmente vencer a clássica prova com o trio de Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López, algo merecido após tantos anos, mas uma vitória que não veio do modo mais tranquilo.

#7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 - Hybrid Hypercar, Mike Conway, Kamui Kobayashi, Jose Maria Lopez Photo by: Toyota

O MISTÉRIO de HAMILTON: até que ponto SILÊNCIO de piloto é válido?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #159 – O que esperar da temporada 2022 da F1?

Your browser does not support the audio element.