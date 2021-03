Nesta segunda-feira (8), o Dia Internacional da Mulher, o presidente Giovanni Guerra nomeou Bia Figueiredo para o programa FIA Girls on Track. Sua primeira atividade no novo posto será nesta quarta, dia 10, quando participará do seminário online "FIA Stronger Together Webinar – FIA Girls on Track".

O programa da FIA visa fomentar a participação feminina no automobilismo e a edição 2020 teve presença das kartistas brasileiras Julia Ayoub e Antonella Bassani, que disputaram uma vaga na academia Ferrari até a última rodada.

A função de Bia será a de assessorar o presidente da CBA quanto à participação brasileira no programa da FIA, bem como em ações no âmbito nacional.

“Fiquei muito feliz pelo fato de a Bia Figueiredo ter aceitado o convite para fazer parte do time da CBA. Ela conhece como ninguém as dificuldades para se firmar como pilota no automobilismo, tanto brasileiro quanto internacional, e toda essa experiência será muito útil nos programas que estamos desenvolvendo”, disse Guerra.

“Quando recebi a ligação, nem precisei pensar. Aceitei de imediato, pois conheço muito o trabalho do Giovanni e conheço a seriedade do programa. Vou ocupar uma posição importante e sei que posso contribuir muito, pois incentivar mulheres no esporte é a minha causa. Estou feliz e é uma grande honra para mim", disse a piloto.

