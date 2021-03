O novo canal está agora ao vivo no Motorsport.tv, a plataforma OTT digital da Motorsport Network dedicada a vídeos de corrida e do mercado automotivo, e dará aos fãs uma visão fascinante da operação da equipe Porsche na Fórmula E, além de apresentar seus programas de corrida GT.

A Porsche tem um histórico brilhante no automobilismo: Fórmula 1, endurance, Dakar e, principalmente, no campeonato mundial de carros esportivos.

Porsche has launched a dedicated channel on Motorsport.tv ahead of the new 2021 FIA Formula E World Championship season starting in Saudi Arabia this week. Photo by: Motorsport.tv

O fabricante, vencedor 19 vezes nas 24 Horas de Le Mans, agora está tentando adicionar o título do campeonato das equipes de Fórmula E a essa lista estelar.

Antes de sua segunda temporada na categoria elétrica, a Porsche recrutou Pascal Wehrlein para fazer parceria com Andre Lotterer.

Embora pequenos ajustes tenham sido feitos no circuito de Riyadh Street antes das corridas de duas noites desta semana (26-27 de fevereiro), a Porsche retorna ao Diriyah E-Prix depois de conseguir um impressionante segundo lugar em sua primeira corrida na Fórmula E no local da temporada passada.

Porsche has launched a dedicated channel on Motorsport.tv ahead of the new 2021 FIA Formula E World Championship season starting in Saudi Arabia this week. Photo by: Motorsport.tv

Além disso, Lotterer conquistou para a equipe sua primeira pole position na Fórmula E na Cidade do México e alcançou mais seis resultados entre os 10 primeiros, liderando o caminho para a fabricante.

Durante o inverno europeu, o Porsche Taycan totalmente elétrico vem ganhando aplausos na imprensa automotiva, enquanto a equipe de Fórmula E desenvolve um novo trem de força sob medida, pronto para a primeira corrida.

Combinado com a assinatura de Wehrlein e acréscimos à sua equipe, o chefe de operações da F-E, Amiel Lindesay, estabeleceu metas para “vencer corridas e lutar pelo campeonato”.

Enquanto a equipe se esforça para alcançar esse feito, o novo canal da Porsche no Motorsport.tv dará aos fãs acesso exclusivo ao que acontece nos bastidores do paddock da Fórmula E.

O lançamento do novo canal também permitirá que a Porsche aproveite ao máximo a distribuição global e plataforma de produção da Motorsport Network - Motorsport Studios - para criar conteúdo personalizado.

Porsche has launched a dedicated channel on Motorsport.tv ahead of the new 2021 FIA Formula E World Championship season starting in Saudi Arabia this week. Photo by: Motorsport.tv

O Motorsport Studios também abriga o extenso arquivo de conteúdo multimídia da Motorsport Network, incluindo mais de 26 milhões de imagens da história do automobilismo, aos quais a Porsche também terá acesso.

Enquanto isso, a Motorsport Network apoiará a Porsche por meio da criação e distribuição de conteúdo para posicioná-la à frente da concorrência e exibir a marca e seus programas de corrida GT para clientes de sucesso.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

BAND define EQUIPE de jornalistas que estará em TODAS as corridas da F1

PODCAST: Corridas aos sábados e tetos: revolução imposta pela Liberty pode tirar DNA da F1?

Your browser does not support the audio element.