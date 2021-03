Motorsport Network e Difuzed lançam joint venture para comercialização e licenciamento de negócios

Londres, terça-feira, 9 de março de 2021: A Motorsport Network fez uma parceria com a empresa de licenciamento Difuzed BV para lançar uma nova linha de roupas e divisão de negócios: Motorsport Collection B.V.

O primeiro projeto da joint venture será o lançamento da linha de produtos Motorsport Collection, que incluirá roupas, acessórios e chapéus. O primeiro lançamento da linha de roupas será lançado no mercado online ASI Connect da Motorsport Network em março.

Com 20 anos de experiência no negócio de produtos de estilo de vida, Difuzed BV traz uma riqueza de conhecimento para a nova divisão da Motorsport Network com desenvolvimento de produtos orientado para o design. A empresa tem um forte entendimento de como construir a ponte entre uma marca e seu público para fornecer não apenas produtos de estilo de vida que sintetizam qualidade e inovação, mas apelam para a base de fãs. Grande nos setores de jogos e entretenimento, os atuais parceiros de marca da Difuzed incluem: Marvel, Disney, Playstation, Xbox e Nintendo, bem como os grandes varejistas Inditex e H&M.

Gustavo Antonioni, COO da Difuzed BV afirmou: “Como parte do nosso crescimento estratégico, buscamos parcerias que complementem e fortaleçam nosso negócio. Dada a oportunidade de criar um negócio em colaboração com a Motorsport Network e sua visão de um portal digital global para entusiastas de carros e corridas, era natural que trouxéssemos nossa experiência em desenvolvimento e fabricação de produtos orientados ao design para os mundos do automobilismo criar uma marca que é propriedade conjunta da Motorsport Network e da Difuzed BV. A parceria Difuzed BV/Motorsport Network é exatamente o tipo de casamento que procuramos, pois capitaliza nossas forças combinadas.”

Oliver Ciesla, COO da Motorsport Network disse: “Estamos entusiasmados com o lançamento de uma linha de moda sob medida, projetada para fãs do automobilismo e amantes de carros, e extremamente satisfeitos por ter a Difuzed BV ao nosso lado. Mais de 50 milhões de pessoas que compartilham a paixão pelas corridas, tradição do automobilismo e carros excepcionais estão nos seguindo em um de nossos canais digitais todos os meses. Nossas coleções querem expressar um estilo de vida de velocidade, força e coragem e queremos oferecer aos fãs do automobilismo uma oportunidade de expressar sua paixão também através da moda. Mas o lançamento de nosso produto é apenas o primeiro passo desta joint venture e esperamos trabalhar em estreita colaboração com a Difuzed BV, avançando para o futuro à medida que estabelecemos o negócio de Coleção Motorsport.”

