O automobilismo brasileiro e mundial vêm enfrentando o chamado "novo normal" diante da pandemia do coronavírus. As categorias vêm retomando suas atividades no Brasil e no mundo, seguindo protocolos de segurança para que possam proporcionar conteúdo e alegria para todo fã de automobilismo que está em casa cumprindo a quarentena em seus estados, países e continentes.

A Fórmula 1 teve neste último final de semana o GP da Áustria, primeira etapa do calendário, com alguns meses de atraso. A categoria trouxe para todo o mundo a competição e o entretenimento do mais alto nível.

Pudemos observar que a F1 também seguiu sérios protocolos com uma quantidade de pessoas super limitada dentro do paddock, com pilotos, equipes e estafe mantendo o distanciamento e uso das máscaras para garantir a realização dos eventos nesse período no qual não temos uma vacina para neutralizar a pandemia.

Vindo para o Brasil, tivemos um evento exemplar da Copa Truck, que garantiu e mostrou todos os protocolos de segurança à risca. Mesmo nesse período de pandemia, existe a possibilidade de se realizar as competições para que possamos proporcionar geração de conteúdo e entretenimento ao vivo para quem ficou em casa, com coisas novas que todo mundo quer acompanhar.

A própria Stock Car está super preparada para aplicar o mesmo protocolo de segurança que o Carlos Col, mesmo promotor da Copa Truck, criou e desenvolveu. A Stock Car está aguardando a autorização para retomar as atividades e, em paralelo a isso, uma nova audiência do automobilismo que cresceu muito foi a de conteúdos online.

Vimos o Motorsport.com se reinventando, com inúmeras lives diárias com grandes personagens do automobilismo brasileiro atualizando a todos sobre histórias do passado, do presente e do futuro em bate-papos super descontraídos, dando espaço para todo tipo de piloto do automobilismo divulgar o que está sendo feito dentro das suas categorias.

Muito legal o formato criado para a F1, no qual o Motorsport.com divide a tela com pessoas especializadas do meio para comentar não só os treinos classificatórios, mas também os resultados das corridas (veja mais abaixo). Esse formato vai dar continuidade não só nesse momento, mas num momento futuro de retorno às atividades normais. Muito se acelerou esse desenvolvimento de conteúdos online.

Falando um pouco de corridas online, tivemos neste mês a participação do Gianluca Petecof num GP de Fórmula 1 virtual oficial, se juntando a outros brasileiros como Pietro e Enzo Fittipaldi e Caio Collet. Há uma presença muito grande de brasileiros nessas competições.

Voltando aqui para o mercado brasileiro, tivemos competições da Porsche, da própria Stock Car com vitória do Gaetano di Mauro e com certeza uma nova oportunidade se abriu para aumentar a grade de conteúdo de automobilismo, com categorias virtuais e pilotos profissionais do mundo virtual.

A Shell já selecionou seu piloto oficial, que é o Erick Goldner, e a Crown Racing selecionou o Daniel Mageste. Então, existe um novo mundo de oportunidades surgindo nesse momento em que temos de nos reinventar. O automobilismo sempre foi um laboratório de desenvolvimento de um lado técnico, e agora de outras oportunidades para novos talentos surgirem.

