Zanardi passa por cirurgia de cinco horas para reconstrução craniofacial

Alex Zanardi continua na luta pela vida na UTI do hospital Santa Maria alle Scotte, onde se recupera de um grave acidente de competição de bicicleta de mão em estrada na região de Siena, no dia 19 de junho.

Nesta segunda-feira, o hospital divulgou novo boletim médico do piloto e atleta, relatando que Zanardi passou por uma terceira cirurgia, desta vez para reconstrução crâniofacial, já que, segundo o Dr. Paolo Gennaro, diretor da área de cirurgia maxilofacial, as fraturas na região eram complexas.

Confira o boletim na íntegra:

"Sobre as condições clínicas de Alex Zanardi, a direção do hospital-universidade de Siena informa que o paciente foi submetido a uma nova cirurgia, realizada pelos profissionais da área maxilofacial e neurocirurgia, visando à reconstrução craniofacial e estabilização das áreas afetadas pelo trauma relatado após o acidente de 19 de junho.

A operação realizada faz parte das intervenções planejadas pela equipe multidisciplinar que cuida do atleta para permitir a continuação do caminho terapêutico.

As fraturas eram complexas", explicou o professor Paolo Gennaro, diretor da área de cirurgia maxilofacial, acrescentando que "isso exigiu uma programação cuidadosa que usou tecnologias computadorizadas, digitais e tridimensionais. A complexidade do caso era bastante singular, ainda que seja um tipo de fratura que rotineiramente enfrentamos em nosso centro.

Após a operação, que durou cerca de cinco horas, Alex Zanardi foi novamente internado na unidade de terapia intensiva, onde permanece sedado e ventilado mecanicamente: suas condições permanecem estáveis ​​do ponto de vista cardiorrespiratório e metabólico, graves do ponto de vista neurológico, o prognóstico permanece confidencial.

O paciente é avaliado diariamente pelos profissionais que o tratam e, com base nisso, também de acordo com a família Zanardi, o hospital comunica que o próximo boletim será publicado assim que houver alterações significativas no quadro clínico do atleta."

O relato de como Zanardi surpreendeu a todos na UTI e a inspiração de amar a vida

PODCAST: Entrevista com Bruno Senna: a trajetória no automobilismo e histórias com tio Ayrton Senna