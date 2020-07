Motorsport Images ajuda F1 em seu reinício em 2020

A Motorsport Network confirmou hoje que uma equipe de fotógrafos de sua divisão Motorsport Images estará presente no primeiro GP da temporada de 2020 da Fórmula 1 na Áustria, de 3 a 5 de julho, apoiando parceiros na tentativa de reiniciar as atividades após a crise da Covid-19.

Existe uma simetria pungente em sua presença nas corridas de abertura na Áustria e nos eventos que seguirão em Silverstone, como fotógrafos como Michael Tee, da LAT Images, que forma a espinha do acervo da Motorsport Images, presentes no primeiro GP da F1, em Silverstone, em 1950. E, portanto, a Motorsport Images desempenhou seu papel não apenas no nascimento da F1, mas também em seu recomeço após a crise econômica e de saúde sem precedentes.

B. Bira, Maserati 4CLT/48 Photo by: Motorsport Images

Com 26 milhões de imagens, é o maior arquivo de imagens automotivas e automobilísticas do mundo, com o acervo da LAT Images complementada pelos de Rainer Schlegelmilch, Ercole Colombo, Sutton Images e do mago do design Giorgio Piola. Voltando um pouco mais, há imagens das primeiras corridas, incluindo o evento inaugural de "Grande Prêmio" na França em 1906.

A FIA, juntamente com a equipe de gerenciamento da Fórmula 1, programou uma retomada de oito corridas, com mais etapas a serem adicionadas. Após um extenso programa de trabalho realizado pelos departamentos médico e de segurança da FIA e lançado como diretrizes de retorno ao automobilismo, está em vigor um plano abrangente para o pessoal selecionado comparecer com segurança aos locais das corridas e a Motorsport Network estão totalmente neste programa e apoia as medidas da FIA.

Steven Tee, diretor administrativo da LAT Images, disse: “Estamos muito felizes e orgulhosos por estarmos entre um grupo muito pequeno que está autorizado a registrar a retomada da F1 nas próximas corridas programadas na Europa. Nossa equipe de quatro fotógrafos de pista e dois de pit estará no local.

"A segunda corrida de Silverstone marcará oficialmente os 70 anos do esporte. Cobrimos a primeira corrida de todos os tempos, em 1950 e é uma grande conquista ainda estar registrando um evento de 70 anos. É realmente gratificante ver o papel do que fotografia ainda desempenha.”