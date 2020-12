Coluna do Vicente Sfeir: Domingo de festa

Chegando agora na última etapa de 2020 da Stock Car em um ano que foi um dos mais difíceis da história. Todos os fatores que aconteceram esse ano por conta da pandemia do novo coronavírus deixaram 2020 como um ano desafiador em diversos aspectos. Começamos a planejar a temporada sem saber quando tudo poderia ter início e em quais condições conseguiríamos realizar esses eventos.

O automobilismo foi, na minha opinião, a categoria esportiva que melhor soube lidar com os percalços da pandemia. No tempo em que os motores estiveram silenciados, mergulhamos em um mundo completamente novo para a maioria, o automobilismo virtual. Diversas categorias ao redor do planeta apostaram suas fichas nas competições dos simuladores para amenizar a falta dos carros reais nas pistas. Nenhuma outra categoria esportiva no mundo soube aproveitar o período de lockdown como o automobilismo.

Os pilotos reais também embarcaram nessas competições, fazendo com que se mantivessem em atividade e gerassem retornos para seus patrocinadores, geraram conteúdo para seus fãs e movimentaram as mídias sociais ao longo do período.

Falando sobre a Stock Car, tivemos um ano com menos eventos, mas mantendo o número de etapas que o planejamento original previa. 2020 marcou a estreia de uma nova montadora no grid e novas versões dos carros, que se assemelham ainda mais com os modelos de rua. O trabalho de desenvolvimento das equipes e dos promotores para equalizar e equilibrar os carros e o campeonato foi árduo, não atoa chegamos na decisão da temporada em Interlagos com número recorde de pilotos disputando o título (10 pilotos ainda tem chances matemáticas de saírem de São Paulo como campeão da temporada de 2020). Isso mostra o quanto o automobilismo brasileiro é forte e como temos bons pilotos andando nas nossas categorias.

Outra grande mudança que tivemos, já no final de 2020 visando o próximo ano foi a entrada da Band como responsável pela transmissão da Stock Car na TV aberta. Ter novamente a categoria transmitida em rede nacional potencializa ainda mais a disseminação da marca e dos patrocinadores pelo país.

O canal do esporte volta a transmitir a Stock depois de muitos anos e foi a Band uma das grandes responsáveis pela popularização da categoria, quando ela era transmitida na década de 80/90 pela emissora.

O encerramento da temporada de 2020 contará com todos os veículos de comunicação, sejam eles de TV aberta ou fechada, sites e revistas dando a devida importância para um evento que promete muito. A temporada se encerra com 10 pilotos sonhando com o título em um palco digno do tamanho da disputa. As fichas da Shell estão com Ricardo Zonta e o carro #10. É a primeira vez que a Shell chega com chances reais de título na última etapa do ano.

O Zonta teve um ano muito consistente, duas vitórias, quatro idas ao pódio. Esse título seria algo incrível para a Shell por tudo que a marca representa no esporte a motor nacional e internacional. Seria a consagração de um bom trabalho que vem sendo desenvolvido ao longo de anos pela Shell aqui no automobilismo nacional.

Que tenhamos um evento limpo e com belas disputas em Interlagos. E que ao final da prova vença o melhor piloto e aquele que mais fez por merecer ao longo do ano.

Que a gente possa fechar esse ano com a chave de ouro e que na segunda feira nós já possamos pensar no ano de 2021 com tom de esperança. Que a situação sanitária global permita que no próximo ano a gente possa ter o calor humano nos autódromos do Brasil e do mundo que fez tanta falta ao longo de 2020.

