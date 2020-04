No momento, o automobilismo brasileiro está parado devido aos efeitos do Covid-19 por prazo indeterminado, mas as categorias estão se movimentando para garantir ação aos fãs do esporte. Entre as iniciativas está a promoção de eventos e campeonatos virtuais, reunindo pilotos e personalidades do mundo do esporte a motor e os fãs em corridas.

A mais nova iniciativa vem do Ultimate Drift, que apresentou nessa sexta seu campeonato de simuladores: o Ultimate Drift Games. Com isso, a categoria irá começar suas atividades no virtual antes mesmo do real, uma vez que a etapa inaugural, prevista para 1º e 2 de maio do estádio da Vila Capanema em Curitiba será remarcada, após o fim das medidas de prevenção ao Covid-19 no país.

No campeonato virtual, os pilotos regulares da categoria irão competir com especialistas em automobilismo virtual e com os próprios fãs, que vão utilizar a plataforma Assetto Corsa. Assim, estão elegíveis para participar do Ultimate Drift Games qualquer fã da modalidade, basta ter o jogo instalado.

Para os interessados, a inscrição poderá ser feita através do site www.ultimatedrift.com.br, e será cobrada uma taxa no valor de 20 reais por etapa. Os inscritos para todas as etapas do campeonato virtual ganharão ingressos para todas as etapas reais do Ultimate Drift em 2020.

O campeonato terá quatro etapas e três meses de duração, sem limite de inscritos em cada etapa. As batalhas eliminatórias serão realizadas durante a semana. Assim como nos eventos reais do Ultimate Drift, vão avançar para as finais, realizadas aos domingos, os 32 competidores melhores classificados.

O vencedor receberá como prêmio um dia pilotando um carro de drift profissional e competirá contra um piloto oficial da Ultimate Drift. Os competidores melhores colocados em cada etapa vão ganhar acesso especial aos carros e pilotos do Ultimate Drift nos eventos da categoria.

Todas as provas serão transmitidas ao vivo por streaming. Além da série aberta ao público, o campeonato terá também uma disputa exclusiva para os pilotos regulares do Ultimate Drift e ainda poderá acrescentar uma prova exclusiva para influenciadores digitais e outras personalidades.

Calendário das Finais do Ultimate Drift Games 2020

19 de Abril

03 de Maio

24 de Maio

07 de Junho