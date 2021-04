Com nomes como Erick Medici, João Barion e Gus Koch, Ultimate Drift inicia temporada com nova categoria na etapa de Piracicaba

Chancelado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) como Campeonato Brasileiro da modalidade, o Ultimate Drift realiza em 2021 sua segunda temporada.

Serão cinco etapas nas principais cidades do país e o evento inaugural acontece em Piracicaba, no ECPA, entre os dias 1 e 2 de maio.

Grandes nomes da modalidade como Marcio Kabeça, João Barion, Erick Medici, Gustavo Koch e Sergio Hanazono já estão confirmados além de influenciadores como Bruno Bär, Renato Garcia e Stereonline e Léo da Hornet.

Em 2020 o Ultimate Drift iniciou um projeto inovador, profissionalizando a modalidade no Brasil com competições reais e virtuais. Em meio a pandemia e todas as dificuldades de se realizar um evento presencial, o UD venceu o desafio e colocou mais de 40 carros no grid.

Gustavo Koch foi o campeão no campeonato real, seguido por Erick Medici, Fred Monteiro, Marcio Kabeça e João Barion. Na plataforma virtual Victor Alves sagrou-se campeão.

Com o sucesso da primeira temporada e mais de 50 pilotos inscritos para 2021 a competição lança seu terceiro certame, o Ultimate Drift Light, que será a categoria de acesso para pilotos que sonham em se profissionalizar na competição.

As etapas da Light serão realizadas nas mesmas datas da categoria principal e para ser elegível para a competição o piloto precisa ser iniciante e não pode ter sido top10 em nenhum evento de nível nacional.

No Ultimate Drift os pilotos disputam uma a pré-qualificação, 32 carros avançam para a chave final e daí acontecem as batalhas em estilo mata-mata.

Os carros competem em dupla, se alternando entre os papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos que são avaliados por um corpo de juízes.

A competição garante transparência no aspecto desportivo: os juízes debatem ao vivo a performance de cada competidor e as notas são publicadas em tempo real logo após as batalhas.

As provas do Ultimate Drift serão transmitidas ao vivo pelo Youtube da categoria, em 2020 foram mais de 1milhão de espectadores por etapa nas lives da categoria.

O Ultimate Drift é promovido por um grupo de investidores brasileiros, com consultoria de especialistas internacionais no segmento.

“O principal da temporada 2021 é dar continuidade neste projeto inovador que iniciamos no ano passado, ainda em meio a pandemia. Nós fomos o primeiro campeonato real a estabelecer um campeonato virtual e tentar integrar o mundo real e virtual. Batemos recorde de pilotos inscritos e com isso percebemos que era hora de inciar este ano a categoria Light, então agora temos a categoria Pro, Light e o campeonato virtual”, disse Fabio Manfio, coordenador de operações do Ultimate Drift.

A etapa de Piracicaba do Ultimate Drift seguirá um rígido protocolo sanitário em função da pandemia de Covid19.

Programação da etapa:

Sábado, 1 de maio

09:30 às 11:30 – Qualy principal

13:30 às 15:00 – Top 32

15:30 às 16:30 – Top 16

17:00 às 18:00 – Top 8

Domingo, 2 de maio

08:00 às 10:00 – Ultimate Drift Light

13:30 às 15:00 – Top 32

15:30 às 16:30 – Top 16

17:00 às 18:00 – Top 8

Canais de transmissão:

Youtube Ultimate Drift: www.youtube.com/channel/UC1uTr17uVNZDh7IJ9hKTKpQ

Calendário 2021

1- Piracicaba 1 e 2 de maio

2- Camboriú 5 e 6 de junho*

3- Brasília ou Goiânia 14 e 15 de agosto*

4- Curitiba 25 e 26 de setembro

5- São Paulo* 20 e 21 de novembro

(*) A confirmar