Empresas conceituadas no ramo de produtos automobilísticos, a OMP Racing e a Bell Helmets (representadas no Brasil pela Go BS) estão inaugurando nesta semana uma loja conceito próxima ao Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Com produtos de altíssima qualidade como capacetes, sapatilhas, bancos, macacões e muitos mais, a sede da loja também conta com uma réplica de um carro de Fórmula Indy, conforme explica Marcelo Venturella, diretor da OMP Racing e Bell Helmets no Brasil.

“Abrimos uma loja conceito da OMP e da Bell em São Paulo, na Avenida do Jangadeiro, número 347, pertinho do autódromo. Já está de portas abertas para receber todo mundo dentro de todos os protocolos de segurança determinados pelo governo nesta pandemia. Temos uma réplica de um Fórmula Indy em tamanho real na loja também e convidamos todos para visitar a loja e ver de perto essa relíquia”, explica Venturella.

O horário de funcionamento é das 9h às 18h, de segunda a sexta, e das 9h às 13h no sábado. Como a loja conceito não pôde ter um evento de inauguração por conta da pandemia, a OMP Racing e Bell Helmets realizarão uma ação beneficente em Interlagos.

Em uma parceria das empresas com a Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) e o Interlagos Motor Clube, uma doação de alimentos acontecerá na segunda etapa do Paulista Light de Kart.

“Optamos por não fazer uma inauguração oficial da loja por conta da pandemia, claro. Então o que a gente investiria em uma inauguração legal, vamos comprar uma tonelada de alimentos para entregar durante a próxima etapa do Paulista Light de Kart. Conversamos com a FASP e com o Interlagos Motor Clube para nos ajudar com o cadastro dos mecânicos e a distribuição destas cestas básicas”, diz Venturella.

A doação dos alimentos será realizada no próximo dia 15 de maio, em uma ação beneficente no Paulista Light de Kart, que terá seu retorno em Interlagos após mais de dois meses com competições paralisadas. Para mais detalhes sobre a loja conceito, acesse o site oficial em www.ompracing.com.br ou procure @ompracingbrasil nas redes sociais.

Loja conceito da parceira entre OMP e Bell 1 / 4 Foto de: Jose Mario Dias Loja conceito da parceira entre OMP e Bell 2 / 4 Foto de: Jose Mario Dias Loja conceito da parceira entre OMP e Bell 3 / 4 Foto de: Jose Mario Dias Loja conceito da parceira entre OMP e Bell 4 / 4 Foto de: Jose Mario Dias

