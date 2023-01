Como as mulheres estão superando obstáculos no automobilismo

Carregar reprodutor de áudio

A W Series, com grid totalmente feminino, oferece 18 assentos em tempo integral, enquanto o formato esportivo exclusivo da Extreme E tem uma divisão de gênero 50-50 entre homens e mulheres. Mais apoio virá em 2023 com a introdução da F1 Academy, uma nova série destinada a ajudar as mulheres a ingressar na pirâmide dos monopostos.

No entanto, se você pesquisar os principais escalões de alguns dos esportes motorizados mais populares, verá que elas estão faltando atrás do volante. Por que as mulheres estão em falta no grid? Por uma série de razões, você poderia argumentar, desde a potencial falta de força física até a velocidade, de não ter o apoio profissional e financeiro certo a não ser o ajuste certo para um esporte projetado principalmente para homens.

A resposta não está em um espectro versus outros, mas é mais multifacetada, tornando mais desafiador encontrar o caminho certo para inspirar uma geração de meninas.

A Pesquisa Global More Than Equal, organizada pela Motorsport Network, espera entender as respostas às perguntas sobre possíveis barreiras, bem como explorar a percepção dos fãs sobre a ascensão de uma estrela feminina no futuro. Ela faz perguntas sobre a crença dos fãs em relação à sua capacidade física e espacial, sua determinação em correr rápido e forte e se os fãs e patrocinadores apoiariam a ascensão de uma estrela feminina. Você já completou a pesquisa?

A piloto da Extreme E, Catie Munnings, sabe muito bem como é enfrentar os desafios que as mulheres enfrentam de frente. A jovem de 25 anos, que corre pela Genesys Andretti United na série off-road totalmente elétrica, começou a competir aos 14 anos. Ela competiu primeiro no Campeonato Europeu de Rally, antes de mudar para o Extreme E em sua temporada inaugural em 2021. Ela tem incentivado as meninas a assumir o volante, literalmente, mas aponta a escassez de modelos femininos vencedores de campeonatos como um obstáculo, onde as meninas não conseguem encontrar o caminho para emular.

Falando ao Motorsport.com, Munnings disse: “Lembro-me de quando comecei a me envolver com diferentes organizações, fui embaixadora da campanha Dare To Be Different de Susie Wolff. Lembro-me de irmos a diferentes eventos e recebermos garotas jovens e costumávamos dizer: 'levante a mão se você quer ser um piloto de Fórmula 1'. E basicamente, toda a sala diria: 'Bem, você não pode ser um piloto de Fórmula 1 se for uma garota', porque elas não viram essa representação, então elas realmente pensaram que era como um regulamento."

Catie Munnings, Timmy Hansen, Genesys Andretti United Extreme E Photo by: Colin McMaster / Motorsport Images

E pessoas suficientes sabem sobre as regras do automobilismo e que qualquer pessoa pode competir, independentemente do gênero com o qual se identifica.

“Acho que aos poucos, à medida que outros campeonatos introduziram mais mulheres, está se tornando um pouco mais conhecido que é uma opção”, acrescenta Munnings. “O esporte feminino realmente cresceu, com o futebol feminino e o rugby feminino nos últimos anos, seria bom para o automobilismo vê-lo da mesma forma. Não é só a Fórmula 1, é o rallycross, é o Mundial de rally, são todos os outros tipos de corrida que realmente existem, acho que ainda há aquela desigualdade de números no grid de largada.”

Munnings diz que as mulheres jovens que consideram uma carreira no automobilismo vendo modelos inspiradores são cruciais e acredita que a percepção “definitivamente mudou”, com mais mulheres no paddock trabalhando como mecânicas, motoristas e engenheiras.

Julia Wall-Clarke, chefe de comunicações da Extreme E, acredita que as limitações para as mulheres ainda estão na acessibilidade e aponta “acesso, aspiração e torná-lo alcançável” como as maiores barreiras. Há uma necessidade urgente de remover as barreiras à entrada, de acordo com Wall-Clarke, para trazer mais mulheres para o funil do automobilismo.

“Você está encontrando uma agulha no palheiro de pilotos quando se trata de encontrar os vencedores do campeonato”, acrescenta Kate Beavan, consultora estratégica e membro do Conselho da iniciativa >= More than Equal, “que só se torna mais desafiador quando o pool para a busca por talentos femininos é inferior a 5%.”

Wall-Clarke concorda que as categorias precisam remover as barreiras à entrada, como reduzir o custo de entrada e, simultaneamente, mostrar as outras oportunidades disponíveis no automobilismo, como na engenharia. E ela concorda com Munnings ao dizer que as meninas precisam ver mais mulheres em posições estratégicas no automobilismo para acreditar que pode ser um mundo igualitário. “Ver para crer”, em suas palavras.

“Tradicionalmente, não temos fãs no local, mas vamos a grupos locais Girls on Track STEM que lideramos ou foram conduzidos a nós pelos contatos locais, mais especificamente garotas jovens que estavam convidando para vir e fazer passeios de paddock, venha conhecer os pilotos. Conseguir essa experiência interna é o que vive com você.”

Catie Munnings, Genesys Andretti United Extreme E, Hedda Hosas, Extreme E, and Kevin Hansen, Veloce Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

“Acho que cabe a todos em termos de responsabilidade, acho que é absolutamente de todos, desde os donos da equipe, aos gerentes de marketing, à FIA, às próprias pilotos, e também aos pilotos masculinos que os apoiam. Acho que é nossa responsabilidade mudar isso.“

Há também a questão do papel desempenhado pela mídia nas percepções e estereótipos das mulheres no automobilismo.

James Allen, presidente da Motorsport Network, concorda que há um “longo caminho a percorrer” para trazer mais jornalistas do sexo feminino aos paddocks, bem como educar os membros masculinos da mídia.

Ele disse: “O projeto More than Equal é uma iniciativa importante, pois adotará uma abordagem baseada em evidências e buscará quebrar as barreiras que impedem as mulheres de alcançar o auge de nosso esporte e intervir financeira e politicamente para alcançá-lo.

“Temos visto um número maior de mulheres jornalistas e criadoras de conteúdo entrando no esporte nos últimos anos, o que é muito bem-vindo, mas ainda há um longo caminho a percorrer e também em termos de educar os jornalistas e criadores de conteúdo sobre os desafios que as competidoras femininas enfrentam. “

Mas se você pudesse colocar a responsabilidade na ordem hierárquica, quem seria considerado o maior responsável por liderar a mudança? Você pode dar sua opinião na Pesquisa de atitude global More Than Equal sobre este assunto e sobre a questão do papel desempenhado por menos modelos no automobilismo.

A pesquisa baseada na web hospedada no Motorsport.com até 3 de fevereiro está disponível para entrevistados em todo o mundo em 15 idiomas e está planejada para ser o estudo mais abrangente desse tipo já realizado.

Para acessar a pesquisa, acesse https://more-than-equal-survey-2023.motorsportnetwork.com/