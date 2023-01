Carregar reprodutor de áudio

Assim como ocorreu no ano passado, Petter e Oliver Solberg (pai e filho) deram à Noruega o título da Nations Cup, evento principal do sábado da Race of Champions, realizada na Suécia. Na final, eles bateram o time All-Star composto por Thierry Neuville e Felipe Drugovich por 3 a 1.

No caminho para a final, os noruegueses derrotaram a França, com Sebastien Loeb e Adrien Tambay, por 4 a 0. Nas quartas, superaram os suecos Mattias Ekström e Johan Kristoffersson.

Neuville e Drugovich chegaram à final derrotando o time alemão, que teve Sebastian Vettel e Mick Schumacher por 3 a 1. O duelo entre Vettel e Drugovich viu o tetracampeão da F1 ganhar na pista, mas ele acabou queimando a largada, sendo punido em 5 segundos na sequência. O time do brasileiro havia superado os norte-americanos (Travis Pastrana/Tanner Foust) pelo mesmo placar.

Esta é a 32ª edição da Race of Champions. A Alemanha é a recordista de títulos da competição. Vettel venceu seis vezes consecutivas com Michael Schumacher entre 2007 e 2012.

Neste domingo, a competição individual será realizada. Vettel enfrentará a tricampeã da W Series, Jamie Chadwick, nas oitavas de final.

