Os carros de Fórmula 3 farão um retorno triunfal a Macau neste fim de semana para a 70ª edição do histórico GP de Macau, mas o que é exatamente?

O GP de Macau é uma etapa fora da disputa oficial da temporada de F3, mas os carros da categoria não o fazem desde 2019 por causa da pandemia do coronavírus. É considerado um trampolim para séries superiores do automobilismo, já que foi vencido por vários pilotos mundialmente famosos antes de alcançarem o estrelato.

A corrida é realizada nas ruas de Macau, uma cidade voltada para o Mar da China Meridional. É apenas um dos dois GPs do mundo que não fazem parte do calendário da Fórmula 1, sendo o GP da Nova Zelândia o outro. Para comemorar seu 70º aniversário, os organizadores expandiram o evento deste ano em dois fins de semana.

O fim de semana de abertura (11/12 de novembro) teve principalmente corridas de séries nacionais e asiáticas - TCR Asia Challenge, por exemplo - enquanto os próximos (16 a 19 de novembro) serão as corridas internacionais.

A corrida de F3 é o destaque do evento. Mesmo que não sejam marcados pontos para o campeonato, quem vencer o GP de Macau sagra-se campeão do Mundial de F3, vencido pela última vez pelo atual piloto de Fórmula 2, Richard Verschoor.

Mas não se trata apenas de veículos sobre quatro rodas. Esta é a única corrida de rua que conta com carros e motos competindo no fim de semana. Lendas das duas rodas no TT da Ilha de Man, no Campeonato Britânico de Superbike e no Campeonato Mundial de Superbike competiram em Macau, incluindo Carl Fogarty, que venceu a corrida em 1992.

Depois, há também os grandes carros de turismo. Os carros com especificações GT3 competem na Copa do Mundo FIA GT, com o campeão de 2022, Maro Engel, fazendo isso em um Mercedes-AMG GT3. Portanto é um evento para todas as modalidades do automobilismo, e aqui está tudo o que você precisa de saber sobre o GP de Macau.

História do GP de Macau

O GP de Macau estreou em 1954, mas originalmente era apenas uma corrida amadora realizada para entusiastas do automobilismo local. Somente 12 anos depois é que uma equipe profissional entrou, quando Mauro Bianchi venceu pela Alpine-Renault.

Sua vitória aumentou a exposição do evento e no ano seguinte foi introduzida a corrida de motociclismo. A corrida foi vencida por Hiroshi Hasegawa, mas a prova foi marcada pela tragédia. Arsenio Laurel, duas vezes vencedor do GP em 1962-63, derrapou com seu Lotus 41 e bateu no paredão do circuito para evitar atingir os espectadores. No entanto, assim que ele bateu na parede, seu carro pegou fogo e o matou antes que os policiais chegassem ao local.

Laurel foi a primeira tragédia do GP de Macau, por isso demonstrou às pessoas o quão perigosa a corrida pode ser considerando os desafios dos circuitos de rua. A comunidade do automobilismo ficou abalada, mas o evento voltou por mais um ano.

Em 1968, John MacDonald tornou-se o primeiro - e ainda único - piloto a vencer o evento em duas e quatro rodas. Nos anos seguintes, a popularidade do evento cresceu, mas também o número de mortes, já que cinco competidores foram mortos durante a década de 1970, incluindo vários espectadores, em 1974, quando o carro de Dieter Glemser girou e colidiu com uma multidão desprotegida.

Mas, apesar do aumento de mortes, o evento não foi cancelado e 1983 viu a introdução dos carros de F3 após o fim da Fórmula Pacific. No entanto, inicialmente os organizadores não queriam a F3. Em vez disso, o objetivo era a F2, mas seriam necessárias grandes modificações no circuito para acomodar os carros - cortar árvores, por exemplo - e os organizadores não estavam dispostos a fazer tal coisa.

Assim, os carros de F3 foram adaptados para a corrida e deu início a uma nova era para o evento, com a participação de muitos futuros pilotos de grande nome. Rapidamente se tornou uma corrida obrigatória para jovens pilotos que aspiravam chegar à F1, o que, como resultado, aumentou ainda mais a reputação do evento.

As fatalidades continuaram acontecendo. Em 2000, o Renault Megane de Frans Verschuur sofreu uma falha nos freios que o fez bater na barreira de pneus antes de colidir com um carro estacionado, um caminhão e vários pedestres, um dos quais morreu, enquanto o motorista escapou apenas com ferimentos nas costas e nas pernas.

Seguiram-se mais mortes, mas foram inevitavelmente feitas melhorias na segurança. Um alívio para Sophia Floersch, que sofreu uma fratura na coluna vertebral em 2018, que poderia ter sido muito mais.

Ela bateu na traseira de Jehan Daruvala, que parecia ter desacelerado devido as bandeiras amarelas agitadas incorretamente, o que a fez girar de lado em direção à barreira. Seu carro então saltou para trás e levantou ligeiramente quando bateu em um meio-fio. Quando isso aconteceu, ela bateu no teto do carro de Sho Tsuboi antes de entrar na cerca.

No ano anterior, foram introduzidas restrições de kurbs para gerir os limites da pista, mas isso parecia ter sido um fator chave para salvar a vida de Floersch. O meio-fio foi o que levantou Floersch no ar e apenas atingiu o carro de Tsuboi, em vez de acertá-lo diretamente na lateral de sua cabine.

Vários anos antes, os organizadores também aumentaram a altura da cerca que ela bateu, o que se revelou crucial para absorver grande parte da energia do acidente, apesar de ela ter passado por ele. No entanto, ainda foi um incidente horrível e que deixou muitos fãs pedindo o cancelamento do evento.

A prestigiada corrida continuou, mas apenas a nível nacional nos anos seguintes por causa da COVID-19. De 2020 a 2022, os carros chineses de F4 competiram no GP de Macau enquanto a corrida de motos não foi realizada. Mas, quando as restrições do COVID-19 foram suspensas na China, abriu caminho para o retorno da F3, e a série assinou um contrato de três anos a partir de 2023.

Pilotos de F1 que venceram o GP de Macau

O GP de Macau foi vencido por 15 pilotos que iniciaram uma corrida de F1, dois dos quais se sagraram campeões mundiais. Ayrton Senna recebeu a bandeira quadriculada no primeiro GP de Macau de F3 em 1983, enquanto Michael Schumacher, de 21 anos, conquistou uma polêmica vitória em 1990. Ele chegou como campeão alemão de F3, enquanto Mikka Hakkinen foi o campeão britânico de F3.

Os dois ficaram, portanto, separados naquele fim de semana, e Hakkinen venceu a primeira corrida com 2s7 de vantagem sobre Schumacher. Isto significava que ele só precisava de terminar a 2s7 do seu rival alemão para vencer o GP de Macau de 1990, já que o vencedor foi determinado pela combinação do tempo total de ambas as corridas.

Na segunda corrida, o finlandês tentou se manter seguro atrás de Schumacher, mas foi muito mais rápido. Então, na última volta, ele tentou uma ultrapassagem movendo-se para a direita na reta principal, mas Schumacher de repente o copiou.

Isso fez com que Hakkinen batesse na traseira de Schumacher e girasse contra as barreiras, enquanto o alemão venceu toda a prova, apesar de cruzar a linha sem asa traseira. É visto como um incidente que alimentou sua rivalidade acalorada ao longo da década de 1990.

A vitória de Senna, por sua vez, foi muito menos controversa. Ele dominou a primeira corrida desde a pole e conquistou a vitória por seis segundos, antes de somar duas vitórias em duas na segunda corrida. Schumacher e Senna venceram a corrida apenas uma vez, com Vern Schuppan, Ricciardo Patrese e Geoff Lees sendo as únicas estrelas da F1 a conquistarem o título do GP de Macau em várias ocasiões.

No entanto, não têm nada a ver com MacDonald, que detém o recorde de mais vitórias no GP de Macau, com quatro. Depois, é claro, há outros pilotos de F1 que competiram na corrida, mas não a venceram. Isso inclui nomes como Max Verstappen, Charles Leclerc e Lando Norris que competiram em 2014, 2015 e 2017 respectivamente, enquanto o tricampeão de F1 é o único do trio que não subiu ao pódio.

Pilotos de F1 que venceram o GP de Macau Anos Dieter Quester 1970 Vern Schuppan 1974, 1976 Riccardo Patrese 1977-78 Geoff Lees 1979-80 Roberto Moreno 1982 Ayrton Senna 1983 Mauricio Gugelmin 1985 Martin Donnelly 1987 David Brabham 1989 Michael Schumacher 1990 David Coulthard 1991 Ralf Schumacher 1995 Ralph Firman 1996 Takuma Sato 2001 Lucas di Grassi 2005

Quem vai competir no GP de Macau de 2023?

Equipe Número Piloto Campeonato atual que compete Trident Motorsport 1 Richard Verschoor Formula 2 2 Roman Stanek Formula 2 3 Ugo Ugochukwu Italian F4 Championship Jenzer Motorsport 5 Max Esterson GB3 Championship 6 Charlie Wurz Euroformula Open Championship 7 Matias Zagazeta Formula Regional European Championship Prema Racing 8 Dino Beganovic Formula 3 9 Gabriele Mini Formula 3 10 Paul Aron Formula 3 Hitech Grand Prix 11 Luke Browning Formula 3 12 Isack Hadjar Formula 2 14 Alex Dunne GB3 Championship Campos Racing 15 Pepe Marti Formula 3 16 Sebastian Montoya Formula 3 17 Oliver Goethe Formula 3 Van Amersfoort Racing 18 Noel Leon Euroformula Open Championship 19 Sophia Floersch Formula 3 20 Tommy Smith Formula 3 ART Grand Prix 21 Laurens van Hoepen Formula Regional European Championship 22 Christian Mansell Formula 3 23 Nikola Tsolov Formula 3 Carlin Motorsport 24 Zane Maloney Formula 2 25 Dan Ticktum Formula E 26 TBA TBA MP Motorsport 27 Dennis Hauger Formula 2 28 Mari Boya Formula 3 29 Marcus Armstrong IndyCar

Calendário do GP de Macau 2023

Quinta-feira, 16 de novembro

Treino Livre 1 do GP de Macau: 20h Brasília

Qualificação 1 do GP de Macau: 2h Brasília (dia 17)

Sexta-feira, 17 de novembro

Treino Livre 2 do GP de Macau: 20h30 Brasília

Qualificação 2 do GP de Macau: 2h15 (dia 18)

Sábado, 18 de novembro

Corrida de qualificação para o GP de Macau: 2h50 (dia 19)

Domingo, 19 de novembro

Campeonato do Mundo de F3 GP de Macau: 2h30 (dia 20)

Como assistir ao GP de Macau de 2023

A ação para a F3 começa na quinta-feira com os primeiros treinos e sessões de qualificação do fim de semana. A segunda parte de ambas as sessões acontece no dia seguinte, o que configura as duas corridas no sábado e no domingo.

No sábado acontece a Corrida de Qualificação onde o grid é decidido pelos resultados combinados da qualificação de quinta e sexta-feira, e são 10 voltas para determinar a ordem de largada do evento principal. Domingo apresenta o tão aguardado GP de Macau de 15 voltas, onde os pilotos lutarão para ser o mais recente nome na história de Macau.

Tudo estará disponível através da Motorsport TV, que também transmitiu ao vivo o fim de semana de abertura de Macau. A transmissão pode ser acessada no link abaixo.

Transmissão ao vivo do GP de Fórmula 3 de Macau:

https://motorsport.tv/motorsporttv/video/70th-macau-gp-formula-3-macau-grand-prix-fia-f3-world-cup-race/190027

Mas não se trata apenas de corridas de F3 no Circuito da Guia neste fim de semana. Entre toda a acção da F3 decorrerão outras corridas para manter o público entretido, incluindo a Taça GT Macau. Isso também será transmitido ao vivo pela Motorsport TV através do link abaixo.

Transmissão ao vivo da corrida Macau GT Cup: https://motorsport.tv/motorsporttv/video/70th-macau-gp-macau-gt-cup-fia-gt-world-cup-race/190023

