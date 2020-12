Documentário sobre Race of Champions estreia na Motorsport.tv

Um novo documentário que mostra os 30 anos da Race of Champions (ROC) e apresenta Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Tom Kristensen, David Coulthard, Jeff Gordon, Jimmie Johnson, Travis Pastrana, Sebastian Loeb e muitos mais, estreou como um vídeo On-Demand na plataforma da Motorsport Network, a Motorsport.tv.

“On the Line” leva os espectadores aos eventos ao longo dos anos, ouvindo lendas do automobilismo como Schumacher, Kristensen e Coulthard sobre os diferentes desafios do evento. Utilizando imagens de arquivo de cada ROC que foi realizado, o documentário mostra o crescimento e o nascimento da popularidade da ROC ao lado de uma perspectiva detalhada dos pilotos que participaram.

No painel de audiência da Motorsport Network, que é frequentemente pesquisado, foi relatado que 64% gostariam de ver mais conteúdo do tipo documentário. Com o lançamento do canal ROC, a plataforma disponibilizando mais conteúdo deste tipo, ouvindo o público para afinar a oferta Motorsport.tv.

Em paralelo, a ROC lançará seu próprio canal dedicado no Motorsport.tv, seguindo NASCAR, WRC, BTCC, Mercedes e Audi. O canal será lançado com o documentário On the Line, mas a partir de 2021 entregará pacotes de melhores momentos de eventos e conteúdo arquivado dos 30 anos do campeonato para o público mensal de 56 milhões pessoas da rede.

A Motorsport.tv pretende terminar 2020 fortemente com um impulso adicional de novos conteúdos e canais em sua plataforma, mostrando a trajetória que o canal de streaming digital continuará no novo ano, já que a Motorsport.tv se torna o destino de streaming de escolha para os fãs de automobilismo.

Fredrik Johnsson, presidente da IMP (Promotora da ROC) disse: “Estamos muito orgulhosos do documentário On the Line e estamos muito felizes por poder compartilhá-lo com a Motorsport Network para que eles possam distribuí-lo para seu público dedicado ao automobilismo. A rede tem muita experiência com diferentes áreas do automobilismo e estamos confiantes de que eles vão compartilhar isso com o público apropriado.”

James Allen, presidente da Motorsport Network disse: “Estamos honrados por ter a oportunidade de compartilhar o documentário On the Line da Race of Champion com nossa comunidade na Motorsport.tv. Nosso público tem mostrado desejo por mais conteúdo documental, aproximando-o dos personagens e da narrativa do esporte de uma forma que eles não costumam acessar. A indústria de transmissão está mudando muito rapidamente e esta parceria com a Race of Champions é outra forte demonstração de Motorsport.tv se tornando o destino de streaming de escolha para os fãs do automobilismo e temos alguns planos emocionantes para 2021 que mal podemos esperar para compartilhar.”