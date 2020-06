Ercole Colombo, lendário fotógrafo da Ferrari, é condecorado na Itália

Ercole Colombo, um dos mais importantes fotógrafos de F1 dos últimos 50 anos, foi nomeado Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, uma das mais altas honrarias do país.

Colombo é de Monza e sua paixão pelo automobilismo foi acesa em 1951 por seu pai, que o levou aos sete anos para assistir Fangio e Ascari competindo no lendário autódromo perto de sua casa, que é o local tradicional do GP da Itália. Ele mantém seu estúdio a poucas centenas de metros da entrada do circuito.

Ele foi por muitos anos o fotógrafo de Enzo Ferrari, capturando inúmeras imagens dos bastidores, além de ação de corrida e, desde a morte do Commendatore em 1988, Ercole continuou fornecendo à Scuderia imagens da F1.

Em 2018, seu arquivo de imagens, a maior coleção privada da Ferrari do mundo, foi adquirida pela Motorsport Network e hoje faz parte do acervo da Motorsport Images, juntamente com o trabalho de Rainer Schlegelmilch, LAT, Sutton Images e Giorgio Piola.

"Me sinto feliz com essa honra inesperada", disse Colombo. "Sou apenas uma pessoa normal que trabalhou por sessenta anos e sempre fez o trabalho com paixão e comprometimento. Meu trabalho celebra o maravilhoso mundo dos carros e das corridas. Tenho orgulho de que minhas imagens vivas no futuro e possam contar as histórias que peguei com minhas lentes.”

“Você precisa ser curioso para ser fotógrafo. Você precisa tentar capturar os momentos que considera importantes. Uma foto, se bem tirada, se for perfeita, não precisa ser explicada e informa o que aconteceu."

A imagem favorita de Ercole, das milhões que tirou, é a muito celebrada de 1980 de Enzo Ferrari abraçando seu piloto Gilles Villeneuve, a quem ele considerava quase como um filho.

"Estivemos em Casinalbo, perto de Modena, durante a coletiva de imprensa para a apresentação da equipe do ano seguinte", lembra Ercole. “No dia anterior, durante o GP da Itália, Gilles Villeneuve sofreu um acidente terrível. Ele chegou atrasado porque foi ao hospital fazer um raio-x.”

“Quando ele se aproximou de Ferrari e o alcançou para dizer olá, eles apertaram as mãos. Havia outros dois fotógrafos, mas eu não fotografei naquele momento, você sabe quando sente que o momento não é relevante. Então Enzo o puxou e lhe deu um beijo. Eu tirei e os outros não estavam prontos. Enzo Ferrari gostou tanto dessa foto que pediu uma cópia dela. Levei para ele pessoalmente e ele assinou uma cópia para mim.”

Ercole foi notificado da honra por carta, no entanto, a cerimônia de posse será remarcada para uma data posterior, uma vez que seja considerada segura após a pandemia do coronavírus.