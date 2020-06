Celebre a volta do automobilismo com Motorsport Tickets

Após os desafios do isolamento e decepções das temporadas adiadas, o retorno dos eventos é um sinal de esperança. Eles chegam como uma promessa de que não é apenas a emoção do automobilismo ao vivo na próxima curva, mas que melhores tempos estão a caminho.

Por esse motivo, a Motorsport Tickets queria garantir que seus fãs estivessem prontos para comemorar, como nunca antes, apesar das circunstâncias incomuns e da natureza de portas fechadas das corridas de 2020!

Foram lançados papéis de parede para download em celulares, tablets e desktops com todas as principais datas e detalhes dos novos horários das temporadas de F1 e MotoGP, com atualizações sempre que uma nova data for adicionada!

Motorsport Tickets calendar Photo by: Motorsport.com

Para aumentar a emoção, a Motorsport Tickets também lançou uma nova série de entrevistas, compartilhando os detalhes de quais pistas os especialistas, pilotos e celebridades mal podem esperar para que volte.

Track action at Silverstone Photo by: Uncredited

Mal podemos esperar pelo retorno da temporada e sabemos que você também ficará empolgado! Mas também sabemos que nada supera a emoção de participar de um evento ao vivo de automobilismo. Então, por que não se preparar para a temporada de 2021? O Motorsport Tickets estão tornando mais fácil do que nunca colocá-lo no banco do piloto quando se trata de reservar sua viagem. Apresentando uma promessa de preço e uma garantia de devolução do dinheiro para garantir que você saiba que está recebendo os melhores ingressos, no melhor momento, com toda a tranquilidade de que nunca o perderá.

