O automobilismo enfrenta um grande desafio para se engajar com sua futura geração de fãs e consumidores em potencial, de acordo com uma tese que investigou o assunto. Susanna Coletta, estudante da Universidade de Lugano, na Suíça, escreveu um estudo aprofundado que analisa o comportamento do consumidor de acordo com as gerações – e se concentrou na chamada 'Geração Z', que nasceu entre 1997 e 2021.

Estima-se que esse grupo ganhe 27% de toda a renda global até 2031 e seus níveis de interesse e hábitos de consumo serão cruciais para o sucesso do esporte. É quase exclusivamente influenciado pelas mídias sociais e menos inclinado a participar de eventos, a menos que seja incentivado a fazê-lo.

"Sou realmente apaixonada por carros e automobilismo em geral, e cresci nesse esporte por causa dos meus pais, que trabalham na indústria", explicou Coletta sobre seu trabalho. "Enquanto isso, estudei comunicação corporativa com foco no cliente."

"Concentrei-me na Geração Z porque pude ver o problema potencial para o automobilismo, porque não haveria tantos fãs no futuro. Entrevistei pessoas de diferentes gerações para fazer comparações e ver as mudanças, tanto os mais velhos quanto os mais jovens, para decidir se o problema é real ou se é apenas minha impressão, com base em suas experiências e nas novas tecnologias que mudaram nossas vidas."

As respostas que ela recebeu destacaram o desafio que os organizadores do esporte a motor e profissionais de marketing enfrentarão à medida que o público depois dos 'millenials' se torna cada vez mais importante.

"Está claro que os jovens não estão tão interessados ​​em carros quanto as gerações anteriores a eles", disse Coletta. "Um exemplo é minha irmã, que tem 18 anos agora. Ela não quer ter um carro. Quando eu tinha a idade dela, há cerca de quatro anos, a primeira coisa que eu queria era um carro!"

"É como se ela estivesse vivendo de uma maneira completamente diferente de mim. Acho que há uma grande mudança geracional – e parece que a geração toda dela é assim. Nenhum de seus amigos está interessado em carros ou em tirar carteira de motorista."

"Minha irmã está sempre no celular, de oito, nove a dez horas por dia. Durante a pandemia de Covid-19, ela estava assistindo a corridas virtuais - nas quais não estou realmente interessada, em ver outra pessoa jogando - mas dava um alto valor aos esports. Então, acho importante capturar a atenção deles, mas não acho que seja o futuro do automobilismo, embora claramente possa ser integrado."

"Quando você está em uma pista, a experiência que você obtém ao assistir a uma corrida real é totalmente diferente. Não é como ver outra pessoa jogando."

Coletta acredita que os preços proibitivamente caros dos ingressos são um sério obstáculo para os novos fãs terem acesso ao contato do mundo real com o esporte por si mesmos, em vez de experimentá-lo apenas pela TV ou streaming.

"Um dos principais pontos que surgiram foi que o preço dos ingressos para grandes eventos, como a Fórmula 1, está fora do alcance da Geração Z", disse ela. "Uma alta porcentagem deles não gastaria tanto dinheiro para assistir a uma corrida quando poderia fazer isso com novas tecnologias ou roupas."

"Eles veem isso como muito caro em comparação a um esporte como o futebol. E isso também faz com que eles não se interessem ​​em outras formas de automobilismo, porque enxergam a F1 como a referência do esporte."

Coletta também informou que a promoção de eventos de automobilismo precisará abraçar ainda mais as plataformas de mídia social para influenciar um novo público.

"Esta geração está sempre nas redes, usando Instagram, TikTok ou qualquer outra coisa", destacou. "Vejo que a F1 está se promovendo, mas outras categorias nem tanto, e como essa geração está vivendo nas mídias sociais, se eles não veem, não acham importante."

"Pense nisso como procurar um restaurante, a primeira coisa que você faz agora é pesquisar um bom lugar no Instagram com fotos legais, se você não fizer com que pareça bom, encontrará algum lugar que faça. É o mesmo com outras categorias fora da F1 no automobilismo; se você não encontrá-lo, viverá sem ele."

"Será crucial que as divisões promovam melhor suas corridas para esta geração", concluiu.

