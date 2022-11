Fabiana Ecclestone recebe federações sul-americanas para trabalho de inclusão e fomento do esporte

Carregar reprodutor de áudio

Vice-presidente da FIA (Federação Internacional do Automóvel) para o Esporte na América do Sul, Fabiana Ecclestone recebeu no último domingo (13) representantes das federações e confederações de automobilismo de vários países da América do Sul e Central. O encontro aconteceu no Autódromo de Interlagos durante o GP São Paulo de Fórmula 1.

Temas como inclusão, difusão, treinamento de comissários, processos e procedimentos que auxiliem no aumento e diversidade de pilotos e categorias no automobilismo sul-americano estiveram na pauta do encontro.

“Tomamos a iniciativa de convidar representantes dos órgãos regentes do esporte a motor destes países para discutirmos, juntos, um plano de trabalho visando fomentar e desenvolver o automobilismo no continente como um todo”, afirmou a advogada.

Representantes das confederações da Colômbia, Equador, Bolívia, Peru e Uruguai, além da República Dominicana e de Costa Rica, representadas pelo vice-presidente da FIA para o Esporte na América do Norte, Daniel Coen, estiveram em Interlagos para o encontro. Representantes dos demais países do continente não puderam comparecer em virtude de eventos conflitantes, mas já expressaram o apoio incondicional às iniciativas e o desejo de participar de futuros encontros.

“A primeira reunião teve o intuito de aproximar os representantes do país, entender um pouco mais as particularidades do automobilismo em cada local e, principalmente, de trocarmos experiências e ideias. O objetivo é fazer crescer o número de pessoas no esporte a motor, o número de pilotos, promovendo maior diversidade e inclusão”, explicou.

O encontro foi positivo na determinação de pontos a serem trabalhados na busca pelo desenvolvimento das iniciativas dentro do automobilismo, sempre levando em consideração as particularidades, necessidades e dificuldades de cada país e região.

“Alinhamos as necessidades de cada área para seguirmos juntos na criação de um plano de ação, onde focar cada iniciativa, como trabalhar cada assunto de maneira eficiente e assertiva, com foco no médio e longo prazo”, disse.

Em Interlagos durante o final de semana do GP São Paulo, Fabiana Ecclestone representou o presidente da FIA, Mohammed ben Sulayem, durante as comemorações pelos 50 anos de Grandes Prêmios no Brasil, completados em 2022, recebendo uma obra de arte como homenagem.

Novos encontros entre os representantes das federações serão agendados e a próxima rodada de discussões será realizada no início de dezembro em Bolonha, na Itália, durante a Assembleia Geral da FIA.