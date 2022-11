Motorsport Games anuncia atualização de conteúdo para rFactor 2

Carregar reprodutor de áudio

A Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), desenvolvedora líder de jogos de corridas, editora e fornecedora de ecossistemas de eSports de categorias oficiais de automobilismo em todo o mundo, anunciou hoje um conteúdo atualização para o rFactor 2, uma das plataformas de simulação de corrida mais autênticas disponíveis para pilotos de todo o mundo.

A atualização de conteúdo deste trimestre contém novos carros para os usuários experimentarem. Após a parceria entre o British Touring Car Championship (BTCC), Motorsport Games e Studio 397, um quinto carro do mundo real fará parte da lista – o BMW 330i M Sport NGTC BTCC (trailer aqui). O carro de tração traseira - desenvolvido pela West Surrey Racing - marca a entrada oficial do fabricante no BTCC. Além disso, o Vanwall Vandervell LMH (trailer aqui) será adicionado, construído de acordo com as especificações do Le Mans Hypercar e criado com dados derivados do carro real e da mesma equipe de engenharia.

Novas pistas também serão adicionadas à plataforma, o que marca a primeira vez que qualquer uma delas foi digitalizada a laser (LIDAR) em um produto disponível comercialmente. Os circuitos britânicos Thruxton (Hampshire) e Croft (North Yorkshire) foram digitalizados a laser no rFactor 2 juntamente com o ExCeL London Circuit, apresentando um layout inovador de interior/exterior. Somando-se aos circuitos britânicos, o Circuito Internacional do Bahrain fará sua estreia no rFactor 2 e contará com um ciclo dia/noite completo e quatro layouts de pista distintos. Mais informações sobre cada faixa podem ser encontradas aqui:

Thruxton – O circuito mais rápido do Reino Unido, lar da assustadora curva Church Corner. Fundado em 1968, é usado pelos principais campeonatos nacionais de automobilismo do mundo real. Este ano, o BTCC visitou o circuito duas vezes, e retornará em 2023, nos dias 3 e 4 de junho. Ele realizou uma primeira rodada no local há 43 anos. O trailer pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/-AV4IpCGx44

Circuito Croft - O único circuito permanente de nível nacional no nordeste da Inglaterra. É conhecido por sua mistura de curvas de alta velocidade e um setor final apertado, culminando em uma das curvas mais lentas do automobilismo do Reino Unido – em contraste direto com Thruxton. O trailer pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/hPMVA0lmooA

ExCeL London Circuit – Criado e usado pela Fórmula E em 2021, o primeiro local do mundo em Londres mistura curvas apertadas e limites estreitos dentro de uma seção interna. Ele estreou virtualmente durante a competição de esports Fórmula E: Accelerate em julho de 2022, vencida por Frede Rasmussen. O trailer pode ser encontrado aqui: https://www.youtube.com/watch?v=Jv2zrOCOXFE

Circuito Internacional do Bahrain – O local usado para categorias como a Fórmula 1 e o WEC fez sua estreia no rFactor 2 na rodada de abertura da Le Mans Virtual Series 2022-2023 em setembro de 2022, vencida por Floyd Vanwall-Burst (LMP) e Oracle Red Bull Racing (GTE). Quatro layouts estão incluídos: Grand Prix, Endurance, Outer e Paddock. O trailer pode ser encontrado aqui: https://youtu.be/hvOFlUO5YpY

“À medida que o rFactor 2 continua a expandir e definir como as principais plataformas de simulação devem ser, estamos animados para que nossos fãs fiquem atrás do volante e corram com carros novos e em novas pistas com esta atualização”, disse Zach Griffin, diretor de tecnologia da Motorsport Games. “Através de nossa parceria com o BTCC e sendo o parceiro oficial de esports da Fórmula E, bem como o rFactor 2 sendo a plataforma oficial de simulação da Fórmula E, podemos dar vida aos elementos das corridas do mundo real na simulação e proporcionar uma experiência autêntica para todos. As novas pistas digitalizadas a laser, a primeira vez que foram implementadas em um produto dessa escala, também marcam um novo capítulo para as corridas de simuladores, e estamos orgulhosos de estar na vanguarda dessa inovação”.

Várias atualizações de qualidade para o rFactor 2 também serão lançadas hoje, incluindo:

Desempenho de IA completamente revisado (mais suave e mais natural)

Atualizações do sistema de limite de rastreamento

Maior exposição à realidade virtual (VR)

Ajustes na interface do usuário (aumento da velocidade de navegação)

Maior velocidade de instalação do pacote

O novo conteúdo e as mudanças seguem a adição de uma loja nativa no jogo, que eliminou a necessidade de sair da plataforma, apresentando ofertas de pacotes e conteúdo comprado anteriormente que foi implementado em outubro de 2022.

Os fãs já experimentaram o conteúdo mais recente do BTCC a ser adicionado nas quatro ativações de corrida deste ano (Snetterton, Thruxton, Silverstone National e Brands Hatch GP). As últimas adições de carros e pistas ao rFactor 2 trazem os totais para seis layouts e cinco tipos de carros, respectivamente, do BTCC representado na simulação, incluindo os dois layouts Brands Hatch.

A divisão de preços para o conteúdo recém-lançado é a seguinte:

Pacote Q4: preço aproximado = € 27,99 (31,5% de desconto)

Inclui: BMW 330i M Sport BTCC, Vanwall Vandervell LMH, Circuito Internacional do Bahrain, Circuito Croft, Circuito Thruxton, Circuito ExCeL London

British Track Pack: preço aproximado = 19€. 99 (37,5% de desconto)

Circuito Croft, Brands Hatch, Donington Park, Circuito Thruxton

Itens Individuais

Vanwall Vandervell LMH - € 4,99

BMW 330i M Sport BTCC - € 4,99

Vauxhall Astra BTCC - € 4,99

Circuito Croft - 6,99€

Circuito Thruxton - € 6,99

Circuito ExCeL de Londres - € 7,99

Circuito Internacional do Bahrein - € 8,99