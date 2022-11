Grid Experience Club chega para agregar fãs de e proporcionar experiências exclusivas como guiar F1

Carregar reprodutor de áudio

Se você é fã de esporte a motor não pode ficar de fora do Grid Experience Club. Aproveitando a passagem da Fórmula 1 pelo Brasil, essa plataforma inovadora está sendo lançada para agregar amantes da velocidade em um clube exclusivo.

No Grid Experience Club, será possível adquirir diversas experiências motorsports em condições diferenciadas, com valores reduzidos e até mesmo desbloqueio das mesmas por meio de uma moeda digital especial, a Gridcoin, adquirida na adesão como assinante, além de “missões” e desafios que serão apresentados aos seus membros.

Descontos em ingressos para ver corridas no Brasil e exterior, de diversas categorias, acesso a camarotes especiais, encontros com grandes nomes do automobilismo e até mesmo guiar um Fórmula 1 estão entre as experiências que serão oferecidas pela plataforma.

Além disso, também estarão disponíveis produtos especiais, como o anuário Auto Motor, do jornalista Reginaldo Leme, e réplicas de capacetes oficiais de pilotos feitas por Alan Mosca, da Sid Special Paint.

O Grid Experience Club também conta com um forte time de influenciadores e embaixadores, que inclui os pilotos Augusto Farfus, Nelsinho Piquet, Felipe Fraga e Bia Figueiredo. Os membros poderão usufruir de diversas experiências ao lado deles. Não só encontros, mas também ações exclusivas em autódromos e eventos.

Principal comentarista do automobilismo nacional, Reginaldo Leme é outro importante integrante do Grid Experience Club. Além do anuário Auto Motor, a plataforma também disponibilizará opções de workshops e palestras com o jornalista.

O time reúne ainda a influenciadora Ludmila Duarte, do canal do Salto pro Asfalto, que também fará a integração com influenciadores e redes sociais.

“O Grid Experience Club é algo inédito no Brasil e que com certeza vai aproximar ainda mais os fãs do automobilismo, com oportunidades únicas, experiências inesquecíveis e tudo isso é muito benéfico para o esporte como um todo. Sempre quis fazer parte de um projeto assim e estou muito feliz por ser um dos embaixadores ao lado de outros grandes nomes”, declara Farfus, um dos pilotos brasileiros de maior destaque no cenário internacional, especialmente nas categorias de turismo como DTM, FIA WEC, IMSA, entre outras.

A plataforma nasce da parceria entre os empresários Edgar Efeiche (sócio da E2 Business, empresa de eventos e promoções Motorsports e diretor na AMK Velocidade, operadora de viagens Motorsports), Mauricio Daniachi e Thiago Nascimento (sócios da Skillcore, empresa desenvolvedora da plataforma) e Francisco Lang (sócio da FasterCo Agency, agência Motosports).

“Levar o fã do esporte a motor para corridas e ativações exclusivas já era parte de nosso DNA. Agora a proposta é, através da associação com a Faster e a Skillcore, oferecer um conjunto muito maior de experiências e torná-las acessíveis de forma planejada, onde o fã pode programar, escolher e decidir pela compra através do acúmulo de pontos e Gridcoins, além de interagir totalmente com o universo de pilotos, equipes e eventos”, conclui Efeiche.

Como fazer parte do clube

Para ser membro do Grid Experience Club é muito simples. Basta acessar o site www.gridxpclub.com.br e fazer o cadastramento gratuito. A partir daí, o usuário já poderá utilizar a plataforma, participar dos lançamentos, acessar informações e conteúdos básicos e gerais.

Aderindo ao Plano Starter (19,00 reais por mês), o usuário já passa a ter benefícios e Gridcoins, com acesso a conteúdos exclusivos, podendo participar das “missões” para desbloquear experiências ou adquirir as experiências em condições diferenciadas. As missões vão desde indicações, participação em quizz, cadastramento completo, entre outras atividades que vão gerando Gridcoins.

Em breve, também serão lançados novos planos, com ações ainda mais exclusivas e limitadas, onde os membros poderão realizar upgrades com acesso a experiências únicas.

De imediato, já se encontram disponíveis para os membros os seguintes resgates:

- Ingressos para o camarote exclusivo da Super Final da Stock Car, que acontecerá em dezembro em Interlagos;

- Contratação de um dia de Driving Experience num carro da Fórmula Inter;

- Meet & Greet e ativações na pista com Nelsinho Piquet;

- Gravura personalizada sua e de seu carro, feita pelo time da Pilotoons;

- Fast Hour com entretenimentos diversos na equipe KTF Racing da Stock Car, Endurance e Fórmula 4;

- Anuário Auto Motor, do jornalista Reginaldo Leme;

- Réplicas de capacetes oficiais de pilotos feitas por Alan Mosca, da Sid Special Paint.