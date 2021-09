Felipe Fraga garantiu a segunda colocação geral das 3 Horas de Nurburgring e conquistou um pódio no GT World Challenge Europe com a equipe AKKA Mercedes AMG. Em grande fase no automobilismo internacional, o piloto tocantinense valorizou o trabalho como piloto de fábrica da Mercedes.

“Foi uma semana muito intensa, viajei de última hora para substituir o Dani Juncadella e foi uma etapa que foi muito produtiva. O carro estava muito rápido, a pista é sensacional e fico feliz de sair daqui com a sensação de dever cumprido após este pódio. Muito obrigado aos meus companheiros de equipe e agradeço muito à Mercedes pelas oportunidades que me proporciona”, disse Fraga, que competiu ao lado dos pilotos Raffaele Marciello e Jules Gounon no carro #88.

Destaque em 2021 no automobilismo internacional, o piloto tocantinense conquistou um segundo lugar na classe GTE-Am nas 24 Horas de Le Mans no final de agosto, acumula quatro pódios e três vitórias no IMSA e também garantiu um top-10 nas 24 Horas de Spa-Francorchamps – este último, no caso, foi o primeiro desafio oficial de Fraga como piloto de fábrica da Mercedes.

“Só tenho a agradecer por tudo isso que estou vivendo na minha carreira. Vamos em busca de novas conquistas nesta reta final de 2021 e espero continuar subindo nos pódios mundo afora”, completou.

