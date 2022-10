FIA Motorsport Games: Baptistas destacam aprendizado na primeira corrida após 6ª posição

Carregar reprodutor de áudio

Pela primeira vez correndo em dupla na Europa, Adalberto e Bruno Baptista começaram bem a disputa da GT Cup na segunda edição do FIA Motorsport Games, considerado a "olimpíada" do automobilismo, que está sendo disputado neste fim de semana no Circuit Paul Ricard, em Le Castellet, na França.

Após largarem na 10ª posição na primeira corrida classificatória do fim de semana, os dois ganharam quatro postos na prova e chegaram em sexto. Neste sábado, eles largam na 11ª posição na segunda prova, marcada para as 6h (de Brasília).

Bruno, de 25 anos, e Adalberto, de 54, estão pilotando uma Mercedes AMG GT3 preparada pela tradicional equipe Akkodis ASP, organização com sede na França e que tem no currículo 34 campeonatos e 22 vices desde sua criação em 1999 - a maioria deles em eventos de primeira linha para carros de Gran Turismo, como o Blancpain GT Series e as 24 Horas de Spa-Francorchamps.

A Mercedes AMG GT3 que a dupla está usando é equipada com um motor V8 de 6.2 litros e 32 válvulas, gerando 550 cavalos de potência. Equipado com câmbio sequencial de seis marchas, o carro de 1.285 kg avança de 0 a 100 km/h em 3s9 e atinge 290 km/h de velocidade máxima. Bruno faz uma grande temporada em 2022 na Stock Car, com uma vitória e a sexta posição na classificação do campeonato da categoria.

Bruno e Adalberto disputam juntos a GT Cup. Neste sábado, a categoria terá mais duas provas: uma classificatória e uma corrida final valendo medalha, com pelo menos 60 minutos de duração, com pit stop entre os minutos 25 e 35 para troca de pilotos.

Além da GT Cup, Bruno ainda vai correr na GT Sprint, que terá dois treinos livres, uma classificação e uma prova de 60 minutos para determinar o campeão do FIA Motorsport Games. Bruno já correu em Paul Ricard em 2016, quando disputou o campeonato da Fórmula Renault Eurocup. Abandonou a primeira corrida e terminou em 14º a corrida principal, vencida pelo britânico Lando Norris.

“Não foi um bom dia, mas também não foi um mau dia”, disse Bruno. “Minha volta foi anulada na classificação por um track limits muito próximo, que seria uma quarta posição para a corrida de sábado. E na troca de piloto, a gente perdeu 7 segundos no box e ainda não ajustou o volante. É como a nossa troca foi lenta. E eu não conseguia pilotar o carro direito, estava perdendo tempo. Perdia uns três, quatro décimos por volta. Foi difícil, mas um dia positivo.”

"Achei muito positivo”, comentou Adalberto. “A gente tinha uma meta entregar o carro em sexto lugar, consegui entregar em quinto. Na largada, deu uma confusão, consegui escapar e ganhei algumas posições. E é bom esse sistema de ter as duas corridas classificatórias. Tanto que eu virei um segundo mais rápido na corrida do que na classificação. Vamos ver se amanhã depois da final a gente vai estar ainda melhor.”

Programação:

Sábado, 29 de outubro:

6h00 – Corrida classificatória 2 (GT Cup)

9h00 – Corrida das medalhas (GT Cup)

Domingo, 30 de outubro:

4h30 – Treino livre 1 (GT Sprint)

6h20 – Treino livre 2 (GT Sprint)

8h10 – Classificação (GT Sprint)

11h30 – Corrida das Medalhas (GT Sprint)