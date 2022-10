Carregar reprodutor de áudio

A delegação enviada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) teve todos os 11 competidores em ação nesta sexta-feira no FIA Motorsport Games em Marselha.

Mais uma vez o destaque ficou com Igor Rodrigues, que venceu de ponta a ponta a corrida de quartas-de-final da Fanatec Esports Cup.

Outro que brilhou foi o jovem brasiliense Gabriel Koenigkan, terminando todos os treinos da categoria Kart Jr. no top 5 e coroando o dia com a pole position em seu grupo. Ele terminou como segundo entre os 31 competidores da classe, que teve o segundo grupo do quali favorecido por uma melhor condição de pista. Com isso, garantiu um lugar na primeira fila em todas as baterias eliminatórias.

Pedro Clerot também fez bonito, fechando o dia de treinos livres da Fórmula 4 com um respeitável quarto tempo na segunda sessão – depois de perder parte da primeira com problemas no câmbio do carro #5.

A sexta-feira marcou também o início da categoria GT Cup, inclusive com a primeira das três corridas fechando a programação em Paul Ricard. A dupla da Mercedes AMG GT3 #44, formada por Adalberto e Bruno Baptista, mostrou serviço. Depois de classificarem o carro em décimo no grid, Adalberto foi sagaz na largada e ganhou seis posições. Ultrapassado pelo carro de Porto Rico na volta 7, ele entregou a Mercedes AMG GT3 para seu filho em quinto, logo no início da janela de paradas obrigatórias. Com uma tocada segura, o competidor regular da Stock Car segurou o top5 até a volta 16, quando acabou ultrapassado pelo carro da Polônia. Ele recebeu a bandeirada já de noite na França, em sexto, tirando tempo do carro de Porto Rico que acabou imediatamente à frente.

Já pelo TCR, o brasiliense Raphael Reis focou o ritmo em long run no único treino livre do dia com o Cupra #77. Ele encerrou a sessão em 12º, destacando o fato de ter se entendido bem com o traçado de Paul Ricard. Satisfeito com o acerto para as duas corridas de domingo, a meta do piloto número 23 do mundo no recém-lançado ranking mundial de TCR agora é trabalhar voltas lançadas no treino livre deste sábado, visando uma boa performance no quali que acontece à tarde.

Pela categoria Kart Sr, João Maranhão fechou a tomada de tempo em oitavo no grupo e 17º no geral.

Já as outras duas duplas brasileiras em ação nesta sexta-feira, foram obrigadas a se despedir prematuramente do FIA Motorsport Games.

Pela manhã, a dupla Bruno Pierozan e Kaká Magno fechou em 17º lugar a fase classificatória do Auto Slalom. A última vaga nas oitavas-de-final ficou com o time peruano, por 0.210s de vantagem sobre a tripulação brasileira.

Já a equipe do Rally2, Adroaldo Weisheimer e Rafael Capoani, foi forçada a abandonar com problemas no motor do Volkswagen Polo GTi R5 no quarto estágio. Eles fecharam o primeiro em 11º, o segundo em oitavo e o terceiro em décimo, andando o tempo todo no ritmo do top10.

Neste sábado acontecem a semifinal e a final do Fanatec Esports Cup e mais duas corridas da GT Cup (a segunda valendo medalhas). Pela F4 e pelas categorias de kart estão previstas corridas preliminares, com as medalhas sendo decididas no domingo. No TCR há um treino livre e o quali no sábado, com duas corridas no domingo. O último dia do evento também terá todas as atividades da categoria GT Sprint, com Bruno Baptista correndo solo na Mercedes AMG GT3 #44 nos dois treinos livres, quali e na corrida final do evento, valendo medalhas.

“Tive 30 minutos de treino e em cima do meu setup de qualify, tive que desenvolver todo meu setup novo para corrida. Em um dos treinos acabei indo para o muro, então tive que adaptar o setup para não correr riscos nas corridas, mas o carro ficou muito dianteiro. Consegui andar bem, mas era para estar mais rápido que isso, tem outros competidores andando tão rápido quanto eu e amanhã tenho que aproveitar a sessão de treino da manhã para acertar esse setup, achar os três décimos que faltam e ir com tudo para a medalha.”

Igor Rodrigues

“Estou muito feliz com a oportunidade de estar aqui representando o Brasil. Estou me adaptando a cada dia mais, nunca havia andado nesta pista e nem com este chassis, mas tem sido muito bom. Estou rápido e com um ritmo muito bom. Fiz a pole em meu grupo, mas vou largar de segundo por conta do outro grupo. Vamos para cima!”

Gabriel Koenigkan

“Acabamos sem quase completar voltas no TL1 por um problema no câmbio. Segundo, terceiro e quarto colocados estão muito próximos, então vamos brigar amanhã para ter um desempenho melhor e buscar o primeiro colocado que está mais para frente, além de trazer uma medalha para o Brasil.”

Pedro Clerot

“Não foi um bom dia, mas também não foi um mal dia. Perdi minha melhor volta por track limits, perdemos tempo na troca de piloto, mas ainda não ajustamos o volante para a minha posição, então não consegui entregar tudo que podia. Foi um dia complicado, mas deu tudo certo.”

Bruno Baptista

Foi um dia positivo. Minha meta era de entregar o carro em P6, mas entreguei em P5 depois de conseguir escapar da confusão na largada. O sistema de duas corridas classificatórias é interessante, pois andei melhor do que nos treinos classificatórios. Vamos ver se amanhã a gente consegue andar ainda melhor.”

Adalberto Baptista

“Foi um dia de objetivo completado. Saimos visando conhecer a pista e sair com um setup de long run para aprender o traçado de Paul Ricard. Olhando para nosso objetivo ele foi cumprido. Agora é analisar os dados coletados e mudar a cabeça para amanhã e acertar o carro para voltas rápidas.”

Raphael Reis

“A pista está muito cheia e emborrachada! O pneu vermelho é o ideal para o momento, se não seria muito mais complicado. Feliz de estar entre os 10 e com boas expectativas para a final.”

João Maranhão

“Problemas mecânicos fazem parte do automobilismo, infelizmente. Havia apenas 38 minutos para manutenção e não seria possível arrumar nosso motor nesse tempo. Agora é torcer por medalhas da delegação brasileira! O ambiente do evento é muito bacana e agradeço a torcida de todos.”

Adroaldo Weisheimer

“Já viemos perdendo potência nas especiais e, quando chegamos ao ponto de apoio nos pediram para parar porque o motor ia explodir. Uma pena, pois os estágios na montanha eram muito interessantes e a gente vinha motivado para a disputa”

Rafael Capoani

“Está sendo muito especial para mim, tive contato com diversas culturas e pessoas ao longo da vida e tem sido uma experiência muito boa para mim e para a minha carreira estar aqui.”

Bruno Pierozan

Confira as provas e horários da transmissão para o Brasil:

Sábado, 29 de outubro

05:55 – GT Cup – Corrida classificatória – Bruno Baptista e Adalberto Baptista

09:00 – GT Cup – Corrida das medalhas – Bruno Baptista e Adalberto Baptista

12:20 – Fórmula 4 – Corrida classificatória – Pedro Clerot

14:15 – Rally 2 – Estágio das medalhas – Adroaldo Weisheimer e Rafael Capoani

Domingo, 30 de outubro

05:40 – Fórmula 4 – Corrida das medalhas – Pedro Clerot

07:15 – TCR – Corrida classificatória – Raphael Reis

09:15 – TCR – Corrida das medalhas – Raphael Reis

11:30 – GT Sprint – Corrida das medalhas – Bruno Baptista