Um desafio inédito para Raphael Reis. Pela primeira vez em uma competição na Europa, o piloto brasiliense vai estrear no Circuit Paul Ricard, em Le Castellet, na França. E logo em uma competição importante: a segunda edição do FIA Motorsport Games, considerado a "olimpíada" do automobilismo.

Mas ele vem bem credenciado pelo recém-divulgado ranking mundial da TCR, onde está colocado na 23ª posição, à frente de vários pilotos que disputam o WTCR, principal campeonato da categoria. Neste fim de semana, os carros de tração dianteira estarão na pista francesa.

Raphael Reis será o representante brasileiro no Turismo. Uma das seis modalidades fundadoras da primeira edição do FIA Motorsport Games em 2019, o Turismo volta mais uma vez seguindo o bem-sucedido regulamento das competições internacionais de TCR. Os carros são homologados motores turbocomprimidos de dois litros, com 350 cavalos de potência, tração dianteira e câmbio de seis marchas. Serão dois treinos livres de 30 minutos, uma classificação com o mesmo tempo, além de uma corrida classificatória de 25 minutos + 1 volta antes da decisão das medalhas, no domingo, com 30 minutos + 1 volta de duração.

O TCR South America apareceu na carreira de Raphinha Reis em 2021. Ele foi um dos primeiros pilotos a serem contratados pela categoria. Na equipe W2 Pro GP, foi terceiro colocado na primeira temporada. Neste ano, disputou o título até a última etapa do campeonato, mas ficou novamente com a terceira posição no campeonato. Foi o suficiente, porém, para se colocar entre os principais pilotos do mundo no TCR.

Neste fim de semana, em Le Castellet, Raphinha vai usar o mesmo Cupra Leon que lhe deu o terceiro lugar nesta temporada do TCR South America. Além disso, ainda levou alguns engenheiros e mecânicos da equipe W2 Pro GP para ajudar no trabalho. Trabalho em equipe para encarar o primeiro desafio na Europa e tentar lutar por uma das medalhas no FIA Motorsport Games em 2022.

“É uma situação um pouco diferente”, disse Reis. “Paul Ricard é uma pista totalmente nova. Minha primeira experiência aqui. Vim para essa corrida representando não só eu, não só meu time, mas também um país. E isso muda bastante o cenário. É uma responsabilidade grande, então estou bastante animado com a possibilidade de representar meu país. Vamos nos dedicar ao máximo para ter bons resultados. Então, com certeza, isso traz um peso diferente para a competição.”

Sexta-feira, 28 de outubro:

11h50 – Treino livre 1 (Turismo)

Sábado, 29 de outubro:

7h20 – Treino livre 2 (Turismo)

13h05 – Classificação (Turismo)

Domingo, 30 de outubro:

7h30 – Corrida classificatória (Turismo)

10h30 – Corrida das Medalhas (Turismo)