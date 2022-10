Koenigkan ganha prata para o Brasil no FIA Motorsport Games

Carregar reprodutor de áudio

Coube ao caçula da delegação enviada pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) ao FIA Motorsport Games a honra de levar a bandeira nacional ao pódio em Paul Ricard.

O brasiliense Gabriel Koenigkan colocou o Brasil no quadro de medalhas com o vice-campeonato na classe Kart Jr com uma trajetória impecável no kartódromo francês.

Após terminar todos os treinos no top5, o brasiliense de 13 anos de idade cravou a pole em seu grupo na tomada de tempo. Isso rendeu a primeira fila em todas as baterias classificatórias.

Ele foi segundo na primeira, venceu a segunda e terminou a terceira em P3. Com os resultados acumulados, garantiu o direito de largar na pole na final, com previsão de 26 voltas.

Na prova decisiva, Gabriel saltou na frente e tratou de abrir vantagem no início. Mas na volta 18 ele acabou alcançado pelo pelotão. Foi empurrado para fora da pista pelo adversário francês, caiu para sexto lugar.

Seguiu lutando, passou um concorrente e ainda soube se posicionar para evitar entrevero de outros kartistas à sua frente na penúltima curva da penúltima volta. Recebeu a bandeirada em quarto.

Mas um competidor à sua frente terminou com o bico do kart danificado e recebeu time penalty, bem como o francês que o havia forçado para fora da pista. Assim, cerca de 30 minutos depois da bandeirada o piloto de Brasília foi promovido a vice-campeão.

“Acabei de sair da minha corrida final, conseguimos o segundo lugar aqui! Estou muito feliz com esse resultado, agradeço a CBA pela oportunidade! Venci baterias, consegui segundos lugares, mas na final as coisas não aconteceram como a gente queria na pista, mas mesmo assim conseguimos a prata! Agradeço a todos que torceram e de alguma forma me apoiaram!”

Ele contudo não terá muito tempo para festejar a primeira medalha do Brasil na história do FIA Motorsport Games. Gabriel saiu diretamente de Paul Ricard para o aeroporto de Marselha, de onde partiria diretamente para João Pessoa, onde corre duas categorias do Campeonato Brasileiro de Kart nesta semana.

