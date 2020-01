Obra que retrata a disputa pelo domínio das 24 Horas de Le Mans em 1966, Ford vs Ferrari foi indicado ao Oscar de Melhor Filme e se tornou o primeiro longa sobre automobilismo a receber tal honra.

O filme, conhecido em alguns mercados como Le Mans '66, também foi indicado em três categorias técnicas: mixagem de som, edição de som e edição. A cerimônia acontece em Los Angeles no dia 9 de fevereiro.

Dirigido por James Mangold, Ford vs Ferrari enfrenta forte concorrência na categoria de melhor filme, onde seus rivais são O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Little Women, História de um Casamento, 1917, Era uma vez em Hollywood e Parasita.

O filme é estrelado por Christian Bale como o piloto Ken Miles e Matt Damon como Carroll Shelby. Ele conta a história da tentativa da Ford de vencer as 24 Horas de Le Mans depois que Enzo Ferrari rejeitou uma tentativa de comprar a fabricante italiana de carros esportivos.

Bem recebido por críticos e fãs de corrida, o longa já recebeu alguns elogios de alto nível. Vencedor do Oscar em 2011 como melhor ator coadjuvante por O Vencedor, Bale foi indicado como melhor ator por Ford vs Ferrari no Globo de Ouro, apesar de não ter conseguido vencer.

O filme também recebeu indicações ao BAFTA por edição, som e cinematografia, com os vencedores a serem anunciados em 2 de fevereiro.

As produções de esporte a motor raramente alcançam muitos reconhecimentos no Oscar, embora Grand Prix, dirigido por John Frankenheimer em 1966, tenha recebido indicações por edição, efeitos sonoros e som, vencendo nas três categorias.

Um exemplo de sucesso de público mais recente é Rush – No Limite da Emoção, dirigido por Ron Howard em 2013. Entretanto, a história da rivalidade entre Niki Lauda e James Hunt não agradou aos críticos nas telonas e não foi lembrado no Oscar.

Por outro lado, a produção foi indicada a Melhor Filme (Drama) no Globo de Ouro e Melhor Filme Britânico no BAFTA. Daniel Bruhl, que interpretou Lauda, foi nomeado a Melhor Ator Coadjuvante em ambas as premiações. O longa acabou levando um BAFTA de Melhor Edição.

Le Mans, estrelado por Steve McQueen em 1971, recebeu uma indicação ao Globo de Ouro pela trilha de Michel Legrand, mas não venceu. Al Pacino recebeu uma indicação de melhor ator por seu papel como piloto de F1 no filme de Sydney Pollack de 1977, Bobby Deerfield.

Em 2007, Carros, com o tema da NASCAR, foi indicado como melhor filme de animação no Oscar, no BAFTA e no Globo de Ouro, vencendo o último. As sequências 2 e 3 não foram reconhecidas pelo Oscar.

O aclamado Senna, de 2012, ganhou como melhor documentário e melhor edição no BAFTA, mas não recebeu uma indicação ao Oscar.

