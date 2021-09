Motorsport Stats é relançado com novos recursos e dados mais rápidos

Londres, 29 de setembro de 2021: Parte da Motorsport Network, o Motorsportstats.com rapidamente se estabeleceu como o site para estatísticas de automobilismo, fornecendo dados e resultados para mais de 2.500 eventos, de F1 e Fórmula E a IndyCar e o WRC.

O novo site, que foi lançado hoje, oferece uma experiência de usuário muito aprimorada com navegação simplificada e recursos adicionais que oferecem aos visitantes acesso fácil aos dados de maior interesse para eles. Resultados abrangentes de sessão, perfis de carreira, cronogramas e análises de corrida são coletados de até 50 eventos a cada fim de semana, abrangendo vários fusos.

Enquanto o logotipo agora familiar do Motorsport Stats é mantido, um layout novo e mais visualmente atraente foi introduzido, com o objetivo de posicionar o conteúdo atual e de tendência na vanguarda da jornada do usuário.

Servindo a um público altamente engajado de entusiastas do automobilismo, o Motorsport Stats também desempenha um papel crucial no fornecimento de dados da indústria a profissionais nas áreas de transmissão, patrocínio e mídia.

Além de manter um arquivo de resultados abrangente cobrindo mais de 100 anos de competição, a Motorsport Stats também atua como um fornecedor oficial do órgão regulador mundial do automobilismo, a FIA, Tencent (TCEHY), e todo o ecossistema Motorsport Network Racing, por meio de seu extenso portfólio de dados de corrida e soluções analíticas.

A Fórmula E, a primeira categoria totalmente elétrica do mundo, além das principais publicações do automobilismo, como a GP Racing Magazine e a Speed ​​Week, também usam o Motorsport Stats para aprimorar a experiência de seus próprios usuários.

Gustavo A. Roche, diretor administrativo da Motorsport Stats, disse: “Esse novo design do site permite que a Motorsport Stats forneça um serviço incomparável ao nosso público altamente engajado de entusiastas e profissionais do automobilismo. Ao adicionar mais recursos, funcionalidades, melhor navegação e tornar o acesso mais fácil e rápido, estamos entregando mais valor ao que acreditamos ser uma oferta única e abrangente, e com planos de crescimento empolgantes ainda por vir.”