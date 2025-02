Após reinar nas duas primeiras etapas, o catarinense Gabriel Gomez inicia neste fim de semana na pista espanhola de Aragón a segunda metade da F4 Winter Series.

O campeonato de tiro curto realiza quatro jornadas em pistas da Espanha e Portugal em um intervalo de cinco semanas e serve como preparativo de luxo para a temporada. Competem mais de 30 pilotos, provenientes de países do mundo todo e inscritos em dez das principais equipes das categorias de base do automobilismo europeu.

Duas vezes vice-campeão europeu de kart, o catarinense Gomez realiza em 2025 sua segunda temporada em monopostos. Ele passou a defender a equipe US Racing neste ano, escuderia fundada pelo ex-F1 Ralf Schumacher, que se apresentar como a força a ser batida após as duas rodadas da Winter Series, em Portimão e Valência.

O brasileiro do carro #78 tem 100% de pódios, com três vitórias, um segundo e dois terceiros lugares. Ele amealhou 132 pontos em 164 possíveis na primeira metade do campeonato, um respeitável aproveitamento de 80,48% dos tentos em disputa. Como consequência, lidera o campeonato com 132 pontos, levando 34 de vantagem para o segundo colocado e 80 para o terceiro.

A etapa no autódromo de Motorland em Aragón terá início com testes coletivos na quinta e na sexta. No sábado acontecem as duas sessões classificatórias e a corrida 1, com as corridas 2 e 3 designadas para domingo. As provas são exibidas ao vivo no canal oficial do campeonato no Youtube: https://www.youtube.com/@winter-series

Concluído em 2009, o complexo de Motorland dispõe de um total de seis circuitos, sendo o principal, projetado pelo alemão Hermann Tilde. A pista hospeda uma etapa anual do calendário da MotoGP e outra do Mundial de Superbike e tem algumas curvas em homenagem a pilotos históricos do motociclismo espanhol como a curva 10 (Marc Márquez) e a curva 4 (Carlos Checa). O traçado tem 5,344 km de extensão, com 18 curvas.

“Começamos o ano muito bem e sabemos que será necessário trabalhar muito mais duro para manter a performance na segunda metade da temporada. É uma pista onde já corri no ano passado, então acredito que terei alguma experiência para ajudar neste ano. A expectativa é marcar muitos pontos e seguir bem na liderança do campeonato e assim chegar a etapa final com boas chances de título”

F4 Winter Series - Etapa 3 - Aragón (ESP)*:

Quinta-feira, 27 de fevereiro

04:30 - 05:15 - Teste coletivo 1

07:40 - 08:20 - Teste coletivo 2

11:35 - 12:15 - Teste coletivo 3

Sexta-feira, 28 de fevereiro

04:30 - 05:15 - Teste coletivo 4

07:40 - 08:20 - Teste coletivo 5

11:35 - 12:15 - Teste coletivo 6

Sábado, 1º de março

06:00 - 06:15 - Quali 1

06:20 - 06:35 - Quali 2

10:10 - 10:40 - Corrida 1

Domingo, 2 de março

06:15 - 06:45 - Corrida 2

10:20 - 10:50 - Corrida 3

(*)Horário de Brasília

F4 Winter Series - Classificação após 2 etapas (top5):

1. Gabriel Gomez - 132

2. Leo Robinson - 98

3. Maksmilian Popov - 52

4. Fionn McLaughlin - 49

5. Maxim Rehm - 46

