Gabriel Gomez segue com 100% de pódios na F4 Winter Series em 2025. Com o campeonato chegando à metade, o brasileiro de 18 anos de idade lidera a tabela da competição com 132 pontos. Ele tem 35 de vantagem sobre seu rival mais próximo, Leo Robinson.



A F4 Winter Series é um campeonato de tiro curto que, na prática é um verdadeiro mundial de F4. Na etapa de Valência eram 31 carros e competidores de 20 nacionalidades distintas.





O evento é o primeiro do brasileiro de 18 anos de idade defendendo a equipe US Racing, escuderia fundada pelo ex-piloto de F1 Ralf Schumacher. Em sua segunda temporada nos monopostos, Gomez terá como seu principal campeonato a F4 Italiana, o mais disputado campeonato da categoria no mundo.



A próxima etapa do F4 Winter Series acontece em Aragón, dentro de duas semanas.



Na corrida 2, Gomez alinhou o #78 na pole, mas não teve a melhor largada no apagar das luzes, cedendo duas posições. Ele contornou a curva 1 por fora emparelhado com o terceiro colocado (que havia queimado a largada). Finalizou a volta inicial em quarto e logo tratou de abrir ataque ao irlandês Fionn McLaughlin.



Mas o concorrente estava “com o carro largo”, defendendo a todo custo, inclusive mudando duas vezes a trajetória na freada e tirando totalmente o espaço do piloto da US Racing em uma tentativa em que Gomez havia bancado a trajetória por fora nas curvas 2 e 3 para ter a melhor linha na tomada da curva 4.



Após 10 minutos de prova, o safety-car foi acionado. Gomez tentou surpreender o concorrente, mas novamente teve a porta fechada. O brasileiro induzia o irlandês a travar rodas em múltiplas ocasiões e a disputa pelo terceiro lugar acabou favorecendo a chegada de Kabir Anurag, piloto de Singapura que também defende o US Racing e vinha com seguidas melhores voltas da prova.

Àquela altura, já havia sido anunciada punição de 5s ao tempo final de prova para McLaughlin e ele tentava ainda atacar Leo Robinson nas voltas finais.



Na bandeirada, Gomez era quarto, mas naturalmente subiu ao pódio em terceiro após o acréscimo ao tempo de corrida do irlandês. A vitória ficou com o alemão Maxim Rehm, com o argelino Leo Robinson em segundo.



Já na corrida 3, pela terceira vez no fim de semana, Gomez posicionou o carro na pole, ao lado de Robinson. O concorrente tracionou melhor e os dois chegaram lado a lado emparelhados na curva 1, com vantagem para o argelino por dentro. Gomez atacou por fora, mas teve que recolher após ter a porta fechada na tomada da curva 2.



Nas duas voltas iniciais, Gabriel trabalhava para seguir o líder a menos de 1s, mas tinha também olhos no retrovisor, visto que o italiano Maksimilian Popov o seguia de perto.



Após dez minutos de prova, o panorama entre os três ponteiros seguia inalterado. Gomez anotou a melhor volta 6, para Robinson devolver na passagem seguinte. Popov acompanhava a meio segundo de distância do líder do campeonato.



Na volta 14, depois de contato entre competidores no meio do pelotão, o safety car foi ativado para remoção de um carro danificado na área de escape. Restavam menos de 8 minutos para a abertura da volta final.



A relargada veio na abertura da volta 16, com menos de 5 minutos para a volta final. Gomez reagiu bem e enquadrou o líder na freada da curva 1. O brasileiro seguiu o concorrente de perto a volta toda, para entrar colado na reta dos boxes.

Mas antes de uma nova investida foi necessária outra intervenção do safety car. Os comissários trabalharam rápido e a relargada já veio na passagem seguinte, ainda com o cronômetro regressivo ativo. Restariam duas voltas portanto.



Robinson foi bem no reinício, serpenteando seu carro na reta para evitar dar vácuo ao brasileiro. Eles abriram a volta final separados por 0.6s, mesma margem de Gomez sobre Popov. E assim foram até a bandeirada.



“Fico muito feliz com o começo do campeonato e agradeço a equipe pelo trabalho que tem feito", disse Gabriel Gomez. "As corridas são muitos disputadas e com tantos carros e equipes competitivas terminar as primeiras seis corridas do ano no pódio é um resultado muito positivo. Agora vamos trabalhar para conseguir manter este nível na fase final do campeonato”.



F4 Winter Series - Etapa 2

Valência - Corrida 2 (top5)

1. Maxim Rehm

2. Leo Robinson

3. Gabriel Gomez

4. Kabir Anurag

5. Maksimiliam Popov



Valência - Corrida 3 (top5)

1. Leo Robinson

2. Gabriel Gomez

3. Maksimiliam Popov

4. Kabir Anurag

5. Dante Vinci



F4 Winter Series - Classificação após 2 etapas:

1. Gabriel Gomez - 132

2. Leo Robinson - 97

3. Maksmilian Popov - 52

4. Fionn McLaughlin - 49

5. Maxim Rehm - 46

