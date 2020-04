Neste final de semana, o Ultimate Drift Brasil vai fazer a sua estreia no país, mas de modo diferente do esperado. Devido ao impacto da pandemia, o campeonato precisou ser adiado e, com isso, a edição virtual, o Ultimate Drift Games antecipou sua chegada. O idealizador e piloto da categoria, João Barion, falou com o Motorsport.com sobre o campeonato e os benefícios.

"É uma ideia que já existia antes, junto com o nosso campeonato real desse ano, ia ser lançado um campeonato virtual", disse Barion. "Uma semana antes da etapa, todos os pilotos iam poder correr na pista de modo virtual. Mas quando surgiu a quarentena, resolvemos antecipar e fazer um campeonato só online".

Inicialmente programado para ter quatro etapas, uma das proposta do Ultimate Drift Games é que os pilotos vão se conhecendo, mas também é aberto aos pilotos do mundo virtual. Para a primeira etapa, o campeonato já tem mais de 100 inscritos.

"É legal que agora os pilotos da vida real começam a perceber que no game, no simulador, você também treina para a competição real. Você passa a conhecer o carro e a pista".

Barion ainda fez uma comparação entre o drift na vida real e no simulador, falando que o virtual é ainda mais difícil.

"Eu acho que o simulador do drift é muito mais difícil que na vida real, mas ele dá uma base muito boa e replica tudo o que você tem na vida real. O pessoal que trabalha com isso construíram o Corvette que eu corri nos Estados Unidos no game e as características são muito parecidas com as do carro que eu corro lá".

Barion ainda explicou com mais detalhes sobre o porquê do virtual ser mais difícil que o real no caso do drift.

"Eu acho que é pela falsa sensação de Força G. É um esporte de muita sensibilidade, talvez até mais que o automobilismo tradicional. Você precisa sentir o grip do carro para poder controlar, prever as ações e reações do carro. E no virtual isso é mais difícil".

"O que estamos fazendo é juntando a comunidade virtual com a do drift real para dar oportunidade a todos, não só de nos divertirmos junto, como também crescer no esporte", concluiu.

A primeira etapa do Ultimate Drift Games começa com as etapas classificatórias neste sábado a tarde.

