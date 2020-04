Ferrari faz parceria com MSN para canal oficial no Motorsport.tv

A Motorsport Network, a plataforma digital integrada que é o destino de milhões de fãs de carros e corridas e a Ferrari SpA, anunciam hoje uma parceria para criar um novo canal na plataforma Motorsport.tv.

O canal Ferrari é um tesouro para todos os fãs da marca, oferecendo uma ampla gama de atividades de corridas.

A cobertura inclui os programas Competizioni GT, F1 Clienti, XX e Ferrari Challenge (Europa, América do Norte, Ásia Pacífico e Reino Unido), além de uma ampla variedade de conteúdo sobre carros de estrada. Também há destaque da participação da Ferrari no WEC, 24 Horas de Le Mans e em GT.

Serão transmissões ao vivo, VTs de corridas completas, melhores momentos, apresentações oficiais de modelos e muito mais.

Alinhados às nossas plataformas de mídia e outros ativos da Motorsport Network, como o arquivo Colombo, a maior coleção particular de imagens da Ferrari, Canossa e Amalgam, detentores de licenças da Ferrari e FerrariChat, a maior comunidade de bate-papo online da Ferrari - a ambição é para o canal da Ferrari no Motorsport TV esteja no coração de uma comunidade altamente engajada. A Motorsport Network trabalhará com a Ferrari para produzir conteúdo exclusivo como parte do programa.

O Motorsport.tv é a plataforma da Motorsport Network, fornecendo mais de 1.000 transmissões ao vivo por ano, melhores momentos de corridas, programas originais e documentários dedicados a corridas e carros. São cobertas mais de 125 categorias, além de um arquivo completo exclusivo das 24 Horas de Le Mans. O Motorsport.tv pode ser assistido a qualquer hora, em qualquer lugar, em uma ampla variedade de dispositivos de streaming: online, iOS, Android, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast etc.

Totalmente desenvolvida internamente, a plataforma de vídeos da Motorsport Network apresenta funcionalidades avançadas, uma experiência de streaming ideal e uma estrutura baseada em canal flexível e fácil de criar. Seu player é totalmente incorporável e pode ser usado em muitas plataformas diferentes, para alcance máximo de distribuição.

Jane Reeve, diretora de comunicação da Ferrari, disse: “Em um mundo em que o conteúdo é o principal, o acordo com a Motorsport Network chega no momento certo, permitindo que amplifiquemos significativamente nossa história. Sem dúvida, qualquer evento da Ferrari envolve toda a gama de emoções e sentidos em uma experiência verdadeiramente empática. Estamos extremamente satisfeitos por podermos trabalhar em conjunto com a Motorsport Network para compartilhar o que significa ser Ferrari para um público global ainda maior.”

James Allen, presidente da Motorsport Network, disse: “Estamos muito orgulhosos de fazer este anúncio hoje de uma parceria emocionante com a Ferrari e esperamos criar um canal que seja um verdadeiro destino para todos os fãs desta marca lendária e alavancarmos juntos com nossas outras plataformas para melhor atender o público."