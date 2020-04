Victor Alves é o primeiro vencedor do Ultimate Drift Games

As batalhas do primeiro evento da história do Ultimate Drift Games corresponderam à alta expectativa criada nas classificatórias de sábado. Depois de disputas sensacionais prevaleceu o talento de Victor Alves, brasiliense estudante de computação e veterano de eventos internacionais de drift virtual.

O cabeça de chave número 1 havia cravado 99 pontos em 100 possíveis no sábado e, no domingo, não deu chance para a concorrência e levou o primeiro título da primeira série virtual do novo Campeonato Brasileiro de Drift.

As batalhas foram intensas desde a manhã, com a realização da repescagem que colocou Rodrigo Tavares e Andrey Damasco na final. Eles se juntaram aos 30 melhores pré-classificados.

Logo na primeira batalha da tarde, Victor Alves mostrou que os 99 pontos da véspera não foram por acaso. Sua volta como líder foi precisa, mas a passagem como perseguidor mostrou um formidável controle do carro para acompanhar o oponente a milímetros de distância.

Os favoritos foram avançando até as oitava-de-final, quando começaram as surpresas. João Rodhe, cabeça-de-chave número 2, foi batido por Victor Luis. José Ramazotti, que avançara com a 19ª pontuação entre os 30 na véspera, superou o terceiro pré-classificado, Leonardo Cardoso.

Do lado esquerdo da chave, Caio Cavalcante fez valer o histórico de quarto cabeça-de-chave e parou apenas ante Victor Alves na semifinal. Mais uma vez o campeão foi magnífico em sua volta como perseguidor, tão próximo do carro de Caio que um dos comentaristas oficiais do Ultimate Drift Games observou que parecia que ele havia “grudado com superbonder seu carro no outro”.

A semifinal do lado direito da chave opôs Mairon Voss com seu estável e veloz Camaro ao Nissan 370Z de José Ramazotti. Depois de passagens emocionantes, Ramazotti avançou para a decisão.

Victor Alves fez uma volta muito precisa e fluida como líder. Ramazotti bem que tentou acompanhar, mas cometeu alguns errinhos e a pressão ficou em seu lado para a volta final.

Na passagem derradeira, buscando o limite do limite da pista, Ramazotti acabou escorregando para fora. Victor Alves apenas completou a volta e garantiu o primeiro título do Ultimate Drift Games.

Esta foi a primeira de cinco etapas do Ultimate Drift Games. O campeonato virtual vai premiar seu vencedor com um dia de drift acelerando um Nissan 370Z biturbo.

Todos os competidores inscritos no campeonato virtual terão direito a ingressos para todos os eventos do Ultimate Drift em 2020.

O Ultimate Drift Games tem patrocínio da Pichau Gaming. A marca, referência em informática para o segmento de games, fornece toda a estrutura e computadores para o evento.

“Foi bem duro competir, o pessoal melhorou bastante", disse Victor Alves. "Todos os competidores subiram muito o nível. Foi uma mudança da água para o vinho. Não esperava classificar em primeiro no quali, muito menos vencer essa primeira etapa do campeonato."

"Ando de simulador desde dezembro de 2010, competia desde o começo no Life For Speed. Em 2017 migrei para o Assetto Corsa, pois ele tinha mais oportunidades de carros e competições. A organização do campeonato e todos os pilotos estão de parabéns. Foi um grande evento e estou muito motivado para o resto do campeonato”, completou.

Classificação (top5):