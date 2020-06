Circuito holandês de Zandvoort tem incêndio em pilhas de pneus

Na tarde da terça (23), os residentes da cidade de Zandvoort viram repentinamente uma enorme nuvem de fumaça preta no horizonte, e logo perceberam que ela vinha do circuito, que receberia sua primeira etapa da Fórmula 1 em 2020 após uma pausa de 35 anos. No local, várias pilhas de pneus pegaram fogo.

Os bombeiros locais chegaram rapidamente ao local para extinguir as chamas. Felizmente, não houve feridos no incidente.

O jornal local Haarlems Dagblad relatou que, segundo o diretor do circuito, Robert van Overdijk, o foco foi aceso por um jovem que estava no estacionamento C do autódromo e andava com uma scooter. Nas redes sociais, os moradores divulgaram fotos e vídeos impressionantes das chamas e da cortina de fumaça.

Zandvoort estava confirmado no calendário da F1 para 2020, marcando sua primeira presença no mundial em 35 anos, desde a edição de 1985, vencida por Niki Lauda a bordo da McLaren. Porém, com o impacto da pandemia da Covid-19, a prova teve sua edição de 2020 cancelada e o retorno ficou para 2021. A justificativa apresentada pela organização é que, por ser a primeira edição após tantos anos, não faria sentido realizar a prova sem público.

