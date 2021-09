A equipe Iveco Usual Racing chega ao Autódromo Potenza, na cidade de Lima Duarte (MG), com uma única missão, entrar de vez na briga pelo título da Copa Truck. A equipe vem em uma crescente para a disputa da 9ª etapa, neste fim de semana.

No último evento da Copa Truck, em Curitiba, Felipe Giaffone subiu duas vezes no pódio e reduziu a diferença para o líder André Marques para 17 pontos. O piloto do truck #4 busca se manter no grupo dos três melhores e, quem sabe, assumir a liderança da competição.

“Pensando no campeonato este será um fim de semana muito importante, estamos vindo de uma sequência boa de resultados e melhorando o caminhão. Potenza é uma pista nova então é difícil saber o que esperar, mas eu gosto desse tipo de desafio e acho que teremos um caminhão competitivo, assim como tivemos um Curitiba. Espero fazer boas corridas para me manter na luta pelo campeonato", disse Giaffone.

Djalma Pivetta chega a inédita etapa do calendário com a missão de conquistar o seu terceiro pódio na temporada 2021. O piloto do truck #21 conquistou o top-10 geral na etapa de Curitiba e chega em Minas Gerais com a confiança em alta.

“Ir a uma pista nova é sempre um desafio muito interessante. No geral estamos vindo de bons resultados e sinceramente espero manter o bom rendimento das últimas corridas e torço para que o Felipe também siga forte na disputa do título do campeonato”, afirmou Pivetta.

Valmir Benavides, o “Hisgué”, busca se manter no top-10 da classificação, atualmente o piloto do truck #2 da Iveco Usual Racing ocupa a décima posição. Competindo pela primeira vez no Autódromo Potenza, a equipe espera conseguir uma rápida adaptação no circuito de 14 curvas e 3.200 metros de extensão, localizado a 295km ao sul de Belo Horizonte, em Lima Duarte.

A programação da etapa prevê dois treinos livres na sexta-feira, um treino livre e classificação no sábado e duas corridas no domingo, ambas com transmissão ao vivo pela Band e Sportv, a partir das 13h20.

F1 - Muito além do “CALA A BOCA!”: Saiba como NORRIS não fez MOLECAGEM ao ficar na pista e PERDER GP

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #133: O que poderia ser melhorado no documentário sobre Schumacher?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: