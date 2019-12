Ex-piloto da Indy, campeão da Copa Truck em 2017 e comentarista da Globo, Felipe Giaffone teve um ano agitado em 2019. Ao Motorsport.com, o paulista contou com exclusividade como foi conciliar empregos diferentes e o desafio de comentar a Fórmula 1.

Depois de mais de uma década correndo com a Volkswagen, o piloto de 44 anos trocou a marca alemã pela rival Iveco nesta temporada da Copa Truck, conseguindo ser competitivo e brigar pelo título até a última etapa. Fora isso, Giaffone iniciou uma nova jornada como comentarista de Fórmula 1 e Stock Car para o grupo Globo, além de ainda atuar como comissário da categoria máxima do automobilismo mundial com frequência.

Questionado sobre como faz para conciliar todas as atividades, o campeão da Truck em 2017 explicou que, para tudo funcionar, é preciso sacrificar as folgas dos fins de semana.

"Foi um ano bem puxado, mas eu já esperava isso. São nove etapas pilotando na Copa Truck, 21 comentando as provas de F1 e mais 12 na Stock Car. Então não sobraram muitos fins de semana livres. Acho que tive dois livres no ano inteiro. Mas pelo menos eu estou fazendo o que eu gosto e foi bem bacana", relatou Giaffone, que atua com Galvão Bueno e Luciano Burti.

Quer ver Fórmula 2, Fórmula 3, Indy e Superbike de graça? Inscreva-se no DAZN e tenha acesso grátis por 30 dias a uma série de eventos esportivos. Cadastre-se agora clicando aqui.

Felipe Giaffone, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos Photo by: Vanderley Soares

Falando especificamente do trabalho como comentarista da F1, Giaffone explicou que os aspectos técnicos da categoria representaram seu maior desafio ao longo da temporada. "Porque é um carro em que eu não andei, apesar de eu estar vivendo como comissário lá de dentro", explicou.

"Foi um desafio diferente, mas eu curti bastante. Tive que estudar muito, principalmente a parte técnica, que já conhecia, mas não tão a fundo. E quanto mais eu estudo, mais eu gosto, porque os carros são realmente espetaculares".

Na última semana de novembro, o comentarista Reginaldo Leme se desligou da Globo, deixando os fãs da categoria sem sua conhecida voz nas transmissões da F1. Questionado sobre a saída do colega, Giaffone relatou que segue tendo um bom relacionamento com o jornalista.

"O Regi é um grande cara, inclusive veio me visitar na etapa da Truck em Interlagos. No fim, eu estou indo de prova a prova [como comentarista], tenho um acerto com o grupo Globo e o que eles me pedirem para fazer eu faço. Fiquei bastante surpreso e animado quando fiz a última prova", referindo-se ao GP de Abu Dhabi, o primeiro sem Lem.

"Quando você vai para um canal aberto, você tem que usar palavras um pouco diferentes. Na Band era a mesma história, é um público diferente, então você tem que se conter um pouquinho mais, mas eu estou gostando bastante", explicou o piloto, que já havia atuado como comentarista do grupo Bandeirantes no passado.

Giaffone disputou a grande final da Copa Truck neste fim de semana em Interlagos e acabou ficando para trás dos rivais na tabela por conta de um acidente na corrida 2, causado pelo vazamento de óleo de um rival e que pôs fim a prova do paulistano.

A primeira temporada com a Iveco serviu como um ano de experiências para Giaffone na Truck. Questionado sobre quais as metas para 2020, ele explicou que o foco é ajudar a equipe a deixar o caminhão mais competitivo.

"Vou tentar a Truck, precisamos ajustar melhor o caminhão, que é muito bom, mas precisa ser acertado. Precisamos começar a pré-temporada e fazer alguns treinos, porque eu tenho um caminhão que é rápido em uma volta, mas depois, na parte de chassi, vai ficando para trás. Isso não é a respeito da qualidade de caminhão, e sim sobre o acerto da equipe, que é muito nova. Então a gente precisa treinar e tentar melhorar para brigar na frente".

Veja imagens dos finalistas da Copa Truck 2019 em Interlagos:

Galeria Lista Roberval Andrade - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 1 / 15 Foto de: Vanderley Soares Roberval Andrade - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 2 / 15 Foto de: Duda Bairros Paulo Salustiano - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 3 / 15 Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 4 / 15 Foto de: Vanderley Soares Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 5 / 15 Foto de: Vanderley Soares Leandro Totti - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 6 / 15 Foto de: Vanderley Soares Felipe Giaffone - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 7 / 15 Foto de: Duda Bairros Beto Monteiro - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 8 / 15 Foto de: Duda Bairros André Marques - Copa Truck 2019, Grande Final em Interlagos 9 / 15 Foto de: Duda Bairros Roberval Andrade, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 10 / 15 Foto de: Duda Bairros Paulo Salustiano, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 11 / 15 Foto de: Vanderley Soares Leandro Totti, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 12 / 15 Foto de: Duda Bairros Felipe Giaffone, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 13 / 15 Foto de: Vanderley Soares Beto Monteiro, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 14 / 15 Foto de: Vanderley Soares André Marques, Copa Truck 2019 - Grande final - Interlagos 15 / 15 Foto de: Duda Bairros

Siga o Motorsport.com Brasil no Twitter, Facebook, Instagram e Youtube.