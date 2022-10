Toque impede Clerot de lutar por pódio no FIA Motorsport Games

Carregar reprodutor de áudio

A categoria Fórmula 4 do FIA Motorsport Games encerrou as atividades de pista neste domingo (30), no circuito Paul Ricard, na França. Representante do Brasil nesta categoria, Pedro Clerot finalizou a prova na sétima posição, após um toque na largada o impedir de batalhar pelas primeiras posições.

“Infelizmente, um toque na largada da corrida principal tirou a chance de brigar no pelotão da frente. Após o incidente, o carro ficou bem torto, então a sétima posição foi o melhor resultado que podíamos atingir hoje. Ainda assim, fico feliz de ter vindo competir, acredito que tive um desempenho positivo no geral diante de um grid tão competitivo”, disse Pedro, líder da F4 Brasil e selecionado pela CBA para representar o País no FIA Games.

Este fim de semana marcou a estreia de Clerot na pista francesa que já recebeu 18 Grande Prêmios de Fórmula 1 e o promissor nome do automobilismo nacional demonstrou boa adaptação. Além de encerrar a sexta-feira (28) de treinos no top 5, no último sábado (29), Pedro terminou tanto a classificação, quanto a prova classificatória na quarta posição.

“Gostei muito da pista de Paul Ricard, realmente é um circuito em que os pilotos se divertem e possibilita disputas bem legais. Agora a próxima missão é semana que vem em Goiânia e quero tentar trazer alguns aprendizados deste fim de semana na França para a F4 Brasil. Vamos com tudo”, completa Clerot.

O piloto brasiliense de 15 anos retorna às pistas no próximo fim de semana para disputar a penúltima etapa da F4 Brasil, entre os dias 4 e 6 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Goiânia (GO).

