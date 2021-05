Márcio Kabeça vence Bruno Bär na final e leva primeira etapa do Ultimate Drift em Piracicaba

Piracicaba e os pilotos de Drift são antigos conhecidos. Um dos palcos mais tradicionais da modalidade no Brasil recebeu a abertura do Ultimate Drift em 2021. Apesar de um autódromo já conhecido, o traçado para este evento foi completamente novo, feito especialmente para a abertura da temporada 2021, trazendo desafios novos para os 39 pilotos da classe Pro e os estreantes da Light.

Passando por três pisos diferentes dentro do circuito -A zona de largada com produtos utilizados para arrancada, passando por concreto e asfalto para finalizar a pista. Trazendo condições adversas carros.

As classificatórias viram uma disputa intensa entre Fred Monteiro, Bruno Bär e João Barion pela liderança geral. Os três pilotos registraram voltas acima dos 90 pontos, sendo Barion com 92 pontos para o Mustang Fastback, 94 para Bruno Bär e seu Nissan 350z e Fred Monteiro com 95 pontos para o Toyota Mark 2.

Vice-campeão de 2020, Erick Medici não teve uma boa classificação. Sem chances de treinar no atual formato da pista, Medici não se classificou entre os primeiros e teve caminho mais complicado durante as batalhas.

Depois de um qualify emocionante, as batalhas começaram com muita disputa no ECPA. No round de 32 destaque para a batalha de Pinguim e Gui Castagna que precisou de dois rounds de desempate para definir quem enfrentaria Márcio Kabeça nas oitavas. Os melhores colocados na primeira fase avançaram todos para as oitavas de final do Ultimate Drift.

Os principais nomes da modalidade começaram a se enfrentar nas quartas de final. Fred Monteiro e Erick Medici batalharam para abrir a fase. Medici levou a melhor contra o melhor pontuador da primeira fase e avançou para as semis. Márcio Kabeça, um dos mais experientes do grid desbancou o atual campeão brasileiro e do Ultimate Drift, Gus Koch, em nova batalha que precisou de bateria extra. Do outro lado do chaveamento, Bruno Bär e João Barion avançaram para as semis.

Muita emoção para definir os finalistas. Medici e Kabeça batalharam intensamente entre eles. Um erro de Erick Medici na volta de líder favoreceu Kabeça para alcançar as finais. No outro lado, Bär e Barion fizeram mais um duelo equilibrado. Os dois pilotos já haviam andado próximos na classificação, com notas parelhas. Bruno Bär conseguiu uma volta de líder muito forte e levou a melhor sobre Barion na volta de chase, onde cometeu menos erros que o Sheriff.

Final catarinense em Piracicaba entre Márcio Kabeça e Bruno Bär. Os velhos conhecidos de treinos se enfrentaram na grande final da primeira etapa do Ultimate Drift. Duelo entre Nissan 350z e BMW E36, Japão x Alemanha.

Bruno fez uma ótima volta de líder, deixando poucos erros e Kabeça conseguiu seguir bem o “Z” de Bär. O momento decisivo da primeira etapa veio na volta final, onde Kabeça liderava e na parte de concreto, Bär alinhou o carro e perdeu o Drift, não conseguindo seguir o #12 até a linha de chegada. A decisão ficou para os jurados que tinham a missão de definir se Bruno Bär havia errado sozinho ou se Márcio Kabeça havia forçado o erro do #56.

A decisão final dos jurados deu a vitória para Márcio Kabeça, que consideraram que o erro na volta de chase de Bruno Bär foi exclusivamente dele e não influenciado pelo líder Kabeça. Com a vitória, Márcio Kabeça termina o sábado como líder do Ultimate Drift. Bär foi segundo, Barion terceiro, Medici quarto e Monteiro quinto.

As emoções do Ultimate Drift continuam no domingo com a segunda etapa da temporada, novamente em Piracicaba. A categoria Light faz sua primeira rodada de batalhas na história da categoria e a classe Pro volta a acelerar om formato diferente do sábado. Tendo o super-qualify, onde os pilotos terão apenas uma volta para se classificar e as batalhas da repescagem para garantir os últimos 2 classificados para o top 32. As baterias seguem o mesmo formato já conhecido do público fã do Drift.

Classificação final da etapa 1:

1º Marcio Kabeça

2º Bruno Bär

3º João Barion

4º Erick Medici

5º Fred Monteiro

Classificação do Campeonato:

1º Marcio Kabeça – 103 pontos

2º Bruno Bär - 85

3º João Barion - 78

4º Erick Medici – 66

5º Fred Monteiro – 54

Cronograma de domingo:

08:00 às 10:00 – Ultimate Drift Light

13:30 às 15:00 – Top 32

15:30 às 16:30 – Top 16

17:00 às 18:00 – Top 8

