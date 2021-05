Chancelado pela CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo) como Campeonato Brasileiro da modalidade, o Ultimate Drift realiza em 2021 sua segunda temporada, cinco etapas e lançamento da categoria Light

Serão cinco etapas nas principais cidades do país e o evento inaugural acontece em Piracicaba, no ECPA, entre os dias 1 e 2 de maio.

Grandes nomes da modalidade como Marcio Kabeça, João Barion, Erick Medici, Gustavo Koch e Sergio Hanazono já estão confirmados além de influenciadores como Bruno Bär, Renato Garcia e Stereonline e Léo da Hornet.

Com o sucesso da primeira temporada e mais de 50 pilotos inscritos para 2021 a competição lança seu terceiro certame, o Ultimate Drift Light, que será a categoria de acesso para pilotos que sonham em se profissionalizar na competição.

As etapas da Light serão realizadas nas mesmas datas da categoria principal e para ser elegível para a competição o piloto precisa ser iniciante e não pode ter sido top10 em nenhum evento de nível nacional.

No Ultimate Drift os pilotos disputam uma a pré-qualificação, 32 carros avançam para a chave final e daí acontecem as batalhas em estilo mata-mata.

Os carros competem em dupla, se alternando entre os papéis de líder e perseguidor. A trajetória obrigatória compreende uma série de requisitos técnicos que são avaliados por um corpo de juízes.

A competição garante transparência no aspecto desportivo: os juízes debatem ao vivo a performance de cada competidor e as notas são publicadas em tempo real logo após as batalhas.

