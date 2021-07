F1: Mau tempo causa estragos no Circuito de Spa-Francorchamps

Pela segunda vez em pouco tempo, o circuito de Spa-Francorchamps foi atingido pelo mau tempo. Chuvas extremas e inundações têm causado muitos transtornos em partes da Holanda, Alemanha e Bélgica.

O circuito confirmou em comunicado na manhã desta quinta-feira (15) que foi novamente atingido pelo mau tempo. “Depois das severas inundações que a Bélgica tem enfrentado por vários dias, temos que relatar que o local do Circuito de Spa-Francorchamps também foi afetado. Isso diz respeito principalmente à infraestrutura de suporte ao longo do circuito. A estrada para Blanchimont, que dá acesso ao paddock, está parcialmente destruída. Os túneis em Ster e Blanchimont também são intransitáveis.”

Devido aos danos e riscos que ainda existem, as atividades de quinta-feira foram suspensas: ainda há árvores em perigo de queda, as cercas de segurança precisam ser substituídas e é preciso trabalhar para fazer a infraestrutura de segurança digital do local funcionar novamente. No entanto, a organização relata que não há danos ao circuito em si, embora uma grande operação de limpeza tenha que ser configurada novamente para tornar as instalações acessíveis novamente.

Se tudo correr conforme o planejado, o circuito deve voltar a funcionar neste final de semana. O comunicado também disse que "apoia todas as pessoas afetadas por essas enchentes históricas." A mídia belga mostrou imagens na manhã de quinta-feira de que a vila de Spa também foi afetada pela chuva.

No mês passado, o local também foi atingido por mau tempo. A inundação do rio Rohon fez com que parte do circuito ficasse submerso.

