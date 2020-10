Motorsport.com anuncia parceria com ThePlayer.com

São Paulo, 19 de outubro de 2020 - O Motorsport.com anuncia parceria inédita com o ThePlayer.com, a melhor comunidade de apostas esportivas do mundo. A companhia que reúne os maiores e mais confiáveis sites de apostas dá o pontapé inicial de suas atividades no Brasil, apostando no maior portal de esporte a motor do Brasil e do mundo.

A parceria incluirá dicas do Motorsport.com para apostas, baseadas em estatísticas, estudos e análises, para quem se juntar à comunidade do ThePlayer.com. Além disso, dentro do ambiente do Motorsport.com, o público terá acesso diretamente aos principais sites de apostas para colocar sua confiança à prova nos principais eventos do esporte a motor.

Os jornalistas do Motorsport.com não darão apenas dicas, mas também farão suas apostas. O público terá acesso a elas, assim como aos resultados. Os fãs poderão confrontar seus próprios ganhos e perdas com os dos profissionais da palavra quando o assunto é automobilismo.

“Todos os esportes contam com muito trabalho, treinamento e estudo, mas talvez o automobilismo seja aquele que mais envolva organização e estratégia” disse Felipe Motta, editor-chefe do Motorsport.com. “A parceria com o ThePlayer.com vem para fazer com que a gente mergulhe ainda mais no esporte que tanto amamos para buscar não só entendê-lo, mas também decifrá-lo para nosso leitor. Corrida por corrida, buscaremos um maior engajamento com nosso público, fazendo com ele nos abra caminhos para nossa visão e tentar entender o GP que se aproxima”

“O Motorsport.com é referência mundial quando se fala em esportes e tê-los como parceiros aumenta ainda mais nosso entusiasmo por trazermos a plataforma The Player para o Brasil", comentou Mattias Haraldson CEO do ThePlayer.com. “Temos certeza de que essa parceria renderá ótimos frutos, principalmente para o público, que poderá contar com o largo conhecimento em automobilismo dos jornalistas do Motorsport.com”, completou.

