Miami, 15 de julho de 2021 – A Motorsport Games anunciou hoje que assinou um acordo exclusivo para desenvolver o jogo e eventos oficiais de eSports da IndyCar.

O título de estreia está previsto para ser lançado em 2023 nos consoles Xbox e PlayStation, bem como no PC. A parceria inclui adicionalmente um acordo de eSports que pode começar ainda este ano. Os detalhes das competições que contarão com os pilotos Indy serão anunciados posteriormente.

“Motorsport Games e IndyCar estão entusiasmados em oferecer aos fãs uma experiência há muito tempo”, disse Dmitry Kozko, CEO da Motorsport Games. “Depois de décadas, não podemos pensar em uma categoria mais merecedora para uma franquia de videogame. A IndyCar compartilha nosso compromisso em levar experiências autênticas aos fãs do automobilismo. Eles podem esperar que a série alcance o mesmo nível de excelência e jogabilidade envolvente que eles esperam dos games de automobilismo.”

“Nossa parceria com a Motorsport Games trará a competição acirrada da Indy para um público global ávido por conteúdo de automobilismo de qualidade”, disse Mark Miles, presidente e diretor executivo da Penske Entertainment. “Assim como o talento e a profundidade do nosso grid, o universo da Indy continua a se expandir e crescer rapidamente. A Motorsport Games é uma líder da indústria com um histórico de inovação e sabemos que nossos fãs terão em 2023 a estreia deste novo game destacada em seus calendários.”

O relacionamento da Motorsport Games com a IndyCar produzirá uma nova franquia que foi ansiosamente esperada pelos fãs. O estilo de corrida ousado está preparado para uma franquia de videogame construída inteiramente em torno de sua marca em expansão. A principal categoria de monopostos da América do Norte apresenta uma lista crescente de jovens estrelas em ascensão e veteranos talentosos com reconhecimento global. Esses pilotos competem em um conjunto único e desafiador de ovais, pistas de rua e mistos.

“Estou super entusiasmado com que nossos fãs possam levar a Indy para suas casas com esta nova franquia de videogame”, disse o piloto da Arrow McLaren SP, Pato O’Ward. “Esta é uma grande oportunidade para os fãs se conectarem ainda mais à nossa série, desde nos assistir nos finais de semana até correr conosco em suas pistas favoritas e quando quiserem.”

