A FIA revelou os resultados de um estudo que mostra que a indústria do esporte a motor produz aproximadamente 1 trilhão de reais em negócios para a economia mundial, com uma injeção extra de 410 bilhões de reais no total.

O órgão dirigente do automobilismo comissionou a EY-Parthenon para medir o impacto econômico e social da indústria do automobilismo em uma tentativa de descobrir a sua importância.

Suas descobertas foram publicadas na Conferência da FIA em Mônaco na terça-feira, com os enormes números incluindo também referência aos 1,5 milhão de empregos envolvidos na indústria do esporte a motor.

As principais conclusões da pesquisa foram

* R$ 1 trilhão Produção bruta anual total

* R$ 410 bilhões de valor agregado total

* 1,5 milhão de empregos pagos - O número de empregos pagos (tempo integral, meio-período e casual)

* 302.000 funcionários formais (não remunerados) e voluntários

* 2.7 milhões de participantes do automobilismo (competidores, oficiais e voluntários)

* 60.700 eventos

* 7.200 instalações, pistas e locais

* 21.600 pistas de automobilismo locais

O presidente da FIA, Jean Todt, disse que as descobertas da pesquisa foram "notáveis" por destacar o quão grande é a influência da indústria do esporte a motor em todo o mundo.

“Este relatório revela que a indústria do esporte a motor representa 160 bilhões de euros (aproximadamente 1 trilhão de reais) de produção bruta anual total e 1,5 milhão de empregos remunerados ”, disse.

“Isso é notável e demonstra que nosso esporte contribui de forma eficiente para a recuperação da economia na Covid-19. Agradeço ao EY-Parthenon, aos nossos Clubes Membros, aos promotores dos campeonatos da FIA e a todos aqueles que participaram deste estudo de interesse global.”

Os números são especialmente interessantes considerando como o automobilismo foi forçado a parar durante o bloqueio do coronavírus, mas conseguiu se recuperar no meio do ano passado.

F1 2021: Hamilton ‘JOGA TOALHA’ sobre SUPERIORIDADE da Red Bull e apela para “REZA” com Mercedes

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #116 - TELEMETRIA: Quais as esperanças de Hamilton na Áustria? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.